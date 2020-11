Man stuurt voor 1,5 miljoen euro aan valse facturen namens stichtingen

De Rotterdammer stuurde vermoedelijk valse facturen naar vijf bedrijven. De bestuurders van die bedrijven betaalden de facturen. Via schijnconstructies kwam het geld weer terug bij de verdachten. Zij ontvingen het geld contant of in de vorm van goederen.

Na een controle van de Belastingdienst zijn vijf woningen en vijf bedrijfspanden in Bergschenhoek, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Schoonhoven, Rhoon, Vlaardingen en de gemeente Brielle doorzocht. De politie heeft daarbij beslag gelegd op administratie, bankrekeningen en twee auto's.

De Rotterdammer en vier bestuurders van bedrijven worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift.