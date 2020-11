Rammelende luxaflex, krakend huis: ervaringen over trillingen massaal gedeeld op sociale media

De regio praat over de trillingen: reacties op de Rijnmond Facebookpagina

De trillingen die maandagmiddag rond 16:00 uur gevoeld werden op onder meer Voorne-Putten hebben ook op sociale media veel teweeg gebracht. "Alle vogels vlogen in paniek de bomen uit, de keukendeur stond te rammelen", vertelt Francijna Meijburg op de Rijnmond Facebookpagina.

De trillingen werden niet alleen op Voorne-Putten gevoeld. Onze Facebookvolgers laten weten dat ook onder meer op Goeree-Overflakkee, in Hoek van Holland, Maassluis, Rotterdam-Ommoord, Capelle aan den IJssel en Vlaardingen de grond trilde. De trillingen reikten zelfs tot Noord-Brabant.

'Ik schrok me rot'

De hevigheid van de trillingen loopt uiteen, laten onze Facebook-volgers weten. Van "rammelende luxaflex" tot "zware schokken". "Het huis kraakte gewoon", zegt Koos van Marion. "Ik schrok me rot", schrijft Mirjam van Hoorn-Hageraats uit Hellevoetsluis . "Het leek of iemand keihard aan mijn voordeur stond te rukken en ook het rooster in mijn raam klapperde."

Huisdieren reageerden op de trillingen. "Mijn hondje begon vreemd te grommen", meldt K. van de Vaart. Ook de hond van Brigitta Vernie "ging blaffen uit het niets".

Onverklaarbaar

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de trillingen. Milieudienst Rijnmond dacht dat het om marine-oefeningen ging, maar de Koninklijke Marine ontkent dit.

Op Facebook wordt er druk over gespeculeerd. Een aardbeving, straaljagers, illegaal vuurwerk, een ontploffing en een heftige windvlaag worden als mogelijke oorzaak genoemd. Misschien dat een van onze volgers het bij het juiste eind heeft. Het mysterie is in ieder geval nog niet opgelost.