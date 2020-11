Je bereik vergroten op Instagram met @esmeemelissa

Ik denk dat iedereen stiekem weleens nagedacht heeft over hoe het leven als influencer eruit ziet. Want zeg nou eerlijk, geld of gratis producten ontvangen met het posten van een foto/ video klinkt niet verkeerd, toch? Dit keer in Tips met Britt geef ik tips over het vergroten van je bereik op Instagram, een platform waar veel influencers actief zijn. Esmee Melissa (22) weet alles over een groter bereik creëren op Instagram. Zij is influencer en heeft op eigen houtje in twee jaar tijd een flink bereik opgebouwd met al heel wat samenwerkingen achter de rug.



‘’Ik wil heel graag dit jaar nog de 20.000 volgers bereiken’’



Sponsordeals aan de haak slaan via Instagram is namelijk niet alleen weggelegd voor de grotere spelers. Vanaf een paar duizend volgers, zoeken bedrijven vaak al contact met influencers voor het promoten van hun producten via Instagram. Volgers ontvangen voelt dan ook als voldoening voor het werk wat je doet om een groot bereik te krijgen op Instagram. Je krijgt veel likes, leuke reacties op je content en je leert veel nieuwe mensen kennen. Het gaat dan ook niet alleen om het krijgen van sponsordeals, maar vooral om het laten zien van je passie op internet.

Samen met Esmee heb ik 5 tips op een rijtje gezet om je Instagram account een boost te geven!

TIP 1: Zet je account openbaar.

Zorg ervoor dat je account openbaar is, zodat mensen kunnen zien welke content jij plaatst. Iedereen heeft namelijk een eigen doelgroep die hem/ haar aanspreekt, ook op Instagram. Publiek die niet bij jouw account past, zal jou dan ook niet gaan volgen! Zodra iedereen kan zien welke content jij deelt, wordt de kans op potentiële volgers ook groter, waardoor mensen je sneller zullen gaan volgen.

TIP 2: Kies een doelgroep en houd deze zo breed mogelijk.



Als jij een topsporter bent, laat dit dan ook zien op je Instagram page! Ben jij fan van make-up, post foto’s van de looks die je hebt uitgeprobeerd. Is jouw kledingstijl altijd trendy of houd je juist van vintage post dan foto’s van je outfits. Wanneer jij je volgers laat zien wat bij jou past, zal je zien dat mensen met dezelfde interesses je zullen gaan volgen. Esmee zelf is veel bezig met fashion en fitness, dit kun je ook terug zien op haar Instagram pagina.





‘’Probeer je doelgroep zo breed mogelijk te houden, want dan kun je zoveel mogelijk mensen naar je account toe brengen’’.





TIP 3: Comments, comments en nog meer comments.



Om je Instagram meer in de spotlights te brengen is het slim om regelmatig onder foto’s te reageren van openbare accounts. Denk bijvoorbeeld aan YouTubers met veel volgers, bloggers of een meme-account met een groot bereik. Wanneer jij een leuke comment plaatst onder een foto of video zullen mensen die de comments lezen ook sneller jouw profiel gaan bekijken. Zo zorg je voor meer kijkers en uiteindelijk ook meer volgers op je eigen Instagram pagina. Esmee doet dit regelmatig, ‘’Ik merk dat als ik een paar dagen niet reageer op posts van bekende mensen, dat ik echt in het aantal volgers zak’’. Esmee geeft ook aan dat het belangrijk is om niet te snel, teveel comments te plaatsen. ‘’Probeer het te verspreiden over de dag, anders wordt je account geblokkeerd’’.

TIP 4: Blijf actief en post wekelijks kwalitatieve foto’s.



Blijf je volgers vermaken! Zorg er dan ook altijd voor dat je foto’s van goede kwaliteit zijn. ‘’En daar heb je geen dure camera voor nodig, want ik doe het ook gewoon met mijn smartphone’’ zegt Esmee. Zij post iedere dag een foto, is het niet op haar tijdlijn, dan staat het wel in haar verhaal. Volgers willen foto’s, video’s en Instagram story’s zien van goede kwaliteit en het liefst zo regelmatig mogelijk.



‘’Je moet vooral interactie zoeken met je volgers, door bijvoorbeeld een polletje in je Instagram verhaal te zetten’’, dit doet Esmee regelmatig. Wanneer je maar eens in de maand actief bent op Instagram, wordt het voor je volgers ook minder relevant om jou te blijven volgen. En zeg nou eerlijk? Die knappe vent die jij volgt op Instagram wil je toch ook vaker voorbij zien komen dan eens in de maand...

TIP 5: Maak gebruik van #hashtags.



Om je bereik te vergroten kun je gebruik maken van hashtags. Via Instagram kun je namelijk foto’s zoeken op hashtags en deze zelfs volgen. Hierdoor kan jouw foto op de tijdlijn van iemand verschijnen die jou niet eens hoeft te volgen.



‘’Voor mij werken hashtags eigenlijk niet, ik gebruik ze zelf ook nauwelijks, maar ik weet wel dat veel andere Instagrammers dit wel doen.’’ vertelt Esmee. Hashtags moet je gebruiken bij het plaatsen van een nieuwe foto. Die kun je in het onderschrift van je bericht toevoegen. Gebruik dan ook hashtags die jouw doelgroep aanspreken, zodat je de juiste doelgroep naar je account toe trekt. Als je slim bent zet je je hashtags in het Engels, zodat je ook mensen uit het buitenland kunt bereiken. Als jij een #fashionicon bent, gebruik dan bijvoorbeeld: #fashion #beauty #outfitoftheday #ootd :)