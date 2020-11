Rijnmondexpert: dit kan je doen als je coronaklachten hebt gehad, maar niet bent getest

Bijna iedereen kent wel iemand kent die corona heeft of heeft gehad. Maar wat nou als je niet zeker weet of je het hebt gehad en dat wel graag zou willen weten? Huisarts Jeanette Caljouw, de vaste gezondheidsexpert van Rijnmond, geeft antwoord op die vraag.

"In het begin, in maart en april, werden heel weinig mensen getest. Als je klachten had, dan ging je in quarantaine", zegt Jeanette. "Daardoor zijn er nu mensen die wel coronaklachten hebben gehad, maar niet weten of dat het ook echt om corona ging. De huisarts uit Ridderkerk krijgt de vraag daarom met name van mensen die klachten zoals vermoeidheid of een verminderde conditie houden en eerder iets hebben doorgemaakt wat op corona lijkt.

Antistoffentest

Door middel van bloedprikken kan worden vastgesteld of er antistoffen van corona in het bloed van een patiënt zitten. Om dat te doen, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Maar aan een antistoffentest zitten volgens Jeanette wel nadelen. Zo moet je niet kort na je klachten bloedprikken, "want dan is het vaak nog niet positief zoals wij zeggen", legt de huisarts uit. Ook zijn de testen op infectieziekten, waaronder de PCR-testen en de sneltesten, nooit 100% betrouwbaar.

Reden van testen belangrijk

Hoewel de een antistoffentest niet ingewikkeld is, moet je je volgens Jeanette wel goed afvragen waarom je het wilt weten. "Het weten om het te weten, dat zou ik niet doen. Om te kijken of je immuun bent, is ook geen reden, want besmet zijn geweest met het virus, geeft geen garantie voor immuniteit." Dat komt omdat we nog niet zeker weten of mensen die het virus hebben gehad, ook echt immuun zijn.

"Het is wel belangrijk om je te laten testen als je op basis van je klachten in de eerste golf waarschijnlijk corona hebt doorgemaakt en je nog steeds klachten hebt. Dan is het fijn om te weten of het corona is geweest." Een andere reden om je volgens Jeanette te laten testen op antistoffen, is wanneer je coronaklachten hebt gehad en plasmadonor wilt worden. "Daarbij worden jouw antistoffen gebruikt voor mensen die nu COVID-19 hebben."