MiniWorld presenteert mini-metro met walvisstaarten bij heropening

Volgens Tamara Boelée van Miniworld Rotterdam was het meteen duidelijk dat de modelbouwers graag aan de slag wilden met de metro op de walvis. "Wij proberen altijd in te spelen op de actualiteit, dat is voor ons het leukst. Maar ja wat er gebeurde in Spijkenisse, dat was een plaatje dat de hele wereld rondging. Dus wij dachten die walvis met metro moeten we hier sowieso vereeuwigen. We hopen hem donderdagochtend al te kunnen tonen."

In het modelbouwatelier wordt nog volop gewerkt aan de nieuwste publiekstrekker. Modelbouwer Nic van der Meer is bezig een miniwalvisstraart op te schuren. "Ik heb eerst de basis gemaakt van hout, dan gaas eromheen en gips erover gesmeerd. En maar modelleren, dus dat is heel veel schuurwerk."

"Het is wel wat meer werk dan andere actuele minituren die we maken", zegt Dido Geluk, teamleider van het modelbouw atelier. "In dit geval moeten we de brug nabouwen waar die metro overheen hangt. Het type metro waar het om gaat, hebben we niet standaard in ons assortiment. Dus ben ik dat type aan het nabouwen aan de hand van een bestaand ander model."

Hoewel Miniworld de afgelopen twee weken geen bezoekers mocht ontvangen, heeft het atelier niet stil gezeten. Er komen steeds meer externe opdrachten van musea en bedrijven voor het atelier om op bestelling miniaturen te maken.

Toch snakt Miniworld weer naar bezoekers. Tamara Boelée hoopt dat ze nieuwsgierig zijn geworden naar de minimetro met walvis. "Met dit soort zaken hopen we natuurlijk dat dat mensen denken: daar gaan we eventjes voor naar Miniworld, dat willen we wel eens zien."

[Tweet:twitter.com/jaccovangiessen/status/1328677739075940353]