Rutte: Geen aanleiding voor extra maatregelen, creatief Sinterklaas vieren

"De cijfers zijn nog steeds te hoog, maar de trend is dalend. En dat is goed nieuws", zo stak premier Mark Rutte dinsdagavond opbeurend af tijdens de nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Een versoepeling van de gedeeltelijke lockdown zit er evengoed niet in. Ook gaven de bewindslieden geen uitsluitsel over kerst; wel of niet met meer dan 3 mensen vieren?

Goed nieuws was er op een beperkt aantal terreinen. "Vanaf woensdagnacht om 00:00 uur lopen de extra maatregelen van twee weken geleden af. En dat betekent dat er op de 1,5 meter-regel weer iets meer mag", zei Rutte. Thuis mogen we weer 3 gasten ontvangen in plaats van 2, buiten mogen we met 4 mensen samenkomen. Buurthuizen, zwembaden, theaters, bioscopen en andere publiek toegankelijke ruimtes gaan weer open. Per ruimte mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. "Ook de musea, bibliotheken, pretparken en dierentuinen kunnen weer open." Wel blijven de voorwaarden en restricties van afstand houden, beperkte groepsgrootte en reserveren staan.

Er is volgens de premier ook ruimte voor verbetering. Hij noemde een aantal zaken dat nog niet goed gaat: het gedrag in supermarkten, thuiswerken, mensen thuis ontvangen, vrijwillige in quarantaine gaan bij klachten en bezoeken aan huisartsen die worden uitgesteld, ook als mensen lichte klachten hebben, als dingen die niet goed gaan. Toch moet dat volgens Rutte.

Er onstaat lucht in het systeem, maar volgens Rutte is het nog steeds spannend in de zorg met drukte in de ziekenhuizen, reguliere zorg die uitgesteld wordt en mensen die hun bezoek aan de huisarts uitstellen. "Doe dat vooral niet", was zijn boodschap.

Nog steeds geen heropening horeca en evenementen



Rutte gaf aan dat we vanaf middernacht ook terug gaan naar de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober en de regels die toen golden. Dat betekent dat de strikte beperkingen van toen blijven gelden in tal van sectoren: de horeca blijft dicht, geen evenementen, geen publiek op sporttribunes, geen ouders langs de lijn. Sporten buiten mag met maximaal 4 mensen en op 1,5 meter afstand. Het alcoholverbod na 20:00 uur blijft buiten, in winkels en hotels ook staan. "Het advies blijft reis alleen naar het buitenland als dat strikt noodzakelijk is en werk thuis tenzij het echt niet anders kan.

Alternatieve feestmaand

Volgens de bewindslieden zijn extra maatregelen niet nodig. Nederland zit op een gemiddeld aantal van nieuwe coronabesmettingen per dag van 4000. Dat was begin november zo'n 10.000. Ook het aantal IC-opnames is flink gedaald, maar de cijfers liggen nog steeds niet op het gewenste niveau. De decemberfeesten uitbundig vieren, zit er dus niet in, gaf Rutte aan. Hij wees er op dat begin december nog steeds de regels gelden voor beperkte groepsgroottes, thuis en op straat.

Rutte: "We moeten het Sinterklaasfeest dus binnen de regels van de gedeeltelijke lockdown vieren. Verdeel het over een paar dagen zodat het met beperkt aantal mensen wordt gevierd. Laat ons Sinterklaas op een creatieve manier invullen. En Sinterklaas doet de boodschappen alleen."

Het kan nog lang duren voordat iedereen ingeënt is Hugo de Jonge

Over Kerstmis kon het kabinet nog geen uitsluitsel geven. Pas op 8 december hoopt het knopen te kunnen doorhakken over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in verband met Kerstmis en Oud en Nieuw. Voorwaarde blijft dat de dalende trend doorzet. Minister De Jonge wil halverwege december op risiconiveau 2 zitten met een gemiddelde van zo'n 3600 nieuwe coronabesmettingen per dag. Wie weet kunnen dan ook de regels voor de horeca verruimd worden. "Maar we moeten ervoor waken dat we onszelf met kerst geen derde golf cadeau doen."

December: mondkapjesplicht en quarantaine terug naar vijf dagen

Wat verandert er wel per december? Vanaf 1 december, als de coronawet van kracht wordt, gaat de mondkapjeslicht in de binnenruimtes gelden. Dat betekent niet alleen mondkapjes op in het ov, maar dus ook in ruimtes als in de supermarkten.

We moeten ervoor waken dat we onszelf met kerst geen derde golf cadeau doen Hugo de Jonge

Het kabinet blijft meer dan ooit inzetten op testen om verspreiding van het coronavirus in te dammen en te traceren. Dat gebeurt onder meer met XL-testraten en met de hulp van het ministerie van Defensie. De quarantaineperiode die nu nog 7 dagen is, wordt korter, vertelt Hugo de Jonge. Mensen die een seintje krijgen via het bron- en contactonderzoek en via de corona-app, kunnen vanaf december eerder getest worden. Dat gebeurt op dag vijf na de eerste melding. "Als de test vervolgens negatief is, dan mag je uit quaranataine."

2021

De bewindslieden schatten pas half januari verder te kunnen kijken en naar een verdere versoepeling van de coronamaatregelen toe te kunnen gaan werken. Ook hebben ze goede hoop dat er dan gevaccineerd kan worden, aldus gezondheidsminister De Jonge. Er zijn op dit moment afspraken gemaakt met zes fabrikanten. "Maar we kunnen pas aan de slag als de vaccins goed zijn getest en het Europees Medicijnagentschap (EMA) ze heeft goedgekeurd. Ik hoop dus op vaccineren in de eerste maanden van 2020. En het kan nog heel lang duren vóór iedereen ingeënt is."