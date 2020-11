Crisisexpert: kabinet is verstrikt geraakt in tunnelvisie, betere strategie nodig

"Ik kan niet anders dan concluderen dat het kabinet het niet goed meer weet en verstrikt is geraakt in een tunnelvisie", zegt Gert-Jan Ludden, crisisexpert en oud-militair. Hij is niet erg te spreken over de toon van de persconferentie van dinsdagavond. Daarin kondigden premier Rutte en minister De Jonge kleine versoepelingen aan, maar waarschuwden tegelijkertijd dat de beperkingen tot half januari waarschijnlijk van kracht blijven.

"Als de besmettingscijfers blijven dalen, kunnen er half december eerste, voorzichtige versoepelingen komen", zei De Jonge. "Ik mis empathie in de toon waarop de boodschap wordt overgebracht", reageert Ludden. Volgens hem heerst er angst, onzekerheid en verdriet in de maatschappij, maar daar is helemaal geen aandacht voor in de persconferentie.

Wat de strategie van het kabinet betreft, is er ook weinig veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus, vindt Ludden. "Die strategie richtte zich op twee pijlers: kwetsbare mensen beschermen en de zorg niet overbelasten. Inmiddels zijn we acht maanden verder en je zou denken dat men wat geleerd heeft van de ervaringen van de afgelopen maanden en met een betere strategie kan komen, maar die is er niet."

Drie pijlers

Het kabinet moet volgens Ludden uitgaan van drie pijlers om de samenleving te beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis. "Zorgcapaciteit moet worden uitgebreid. Niet het aantal bedden, maar gesprek aan personeel is het probleem. Het kabinet moet hard aan de slag om nieuwe mensen op te leiden die kunnen bijspringen in een eventuele derde golf."

Ouderen beschermen zal de tweede pijler moeten zijn, vindt Ludden en als laatste moet het kabinet de samenleving 'revitaliseren'. "De ziel is uit de samenleving getrokken, omdat alles plat ligt. Er wordt geen enkel perspectief geboden om daar verandering in te brengen."

Kerst

Begin december hoopt het kabinet meer duidelijk te kunnen maken wat wel en niet kan rond de Kerstdagen. 'We snakken allemaal naar meer samen uit, en minder alleen thuis', zei minister De Jonge, maar voegde daaraan toe: 'We moeten onszelf geen derde golf cadeau doen met Kerst'.

"Als je goed luistert dan hoor je dat men ernaar streeft om de maatregelen iets te versoepelen, maar als dat gebeurt zal dat niet veel zijn."

Gezond leven

Wat Ludden goed vond aan de boodschap van premier Rutte en minister De Jonge is dat er meer aandacht was voor een gezond leven. "Er wordt al maanden door allerlei experts geschreven over het belang van een goede gezondheid, meer bewegen, weerstand opbouwen. Het is goed dat daar aandacht aan is besteed, want dat is een heel belangrijk signaal."