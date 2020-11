Dordtse bioscoop blij om heropening: 'wij zijn geen haard voor besmettingen'

Theaters, bioscopen, zwembaden, dierentuinen, attractieparken en bibliotheken kunnen weer open. Het kabinet maakte vanavond bekend dat de sluiting van twee weken geleden niet wordt verlengd. Geert ter Steeg, directeur van Cinema The Movies in Dordrecht, is opgelucht: "We kunnen weer gewoon doen waar we voor zijn en dat is altijd prettig. Hoe beperkt ook."

Ter Steeg is blij dat hij weer open mag, maar hij denkt niet dat de sluiting nodig was. Volgens hem zal de sluiting van de bioscopen, theaters en musea 'niet heel erg terug te zien is in de cijfers'. "Ik denk dat het veel meer op algemeen gedrag terug te voeren is."

"Stel je voor dat we echt invloed hebben, dan zou je over een week of twee weer stijgende besmettingscijfers moeten zien. Maar dat gaat niet gebeuren. Met andere woorden: wij zijn geen haard voor besmettingen", zegt hij vastberaden.

Hard werken achter gesloten deuren

Hoewel de bioscoop de afgelopen twee weken dicht was, heeft het personeel niet stilgezeten. Zo heeft Ter Steeg met zijn team bekeken of ze tijdens de kerstperiode speciale evenementen kunnen organiseren.

Ook is er hard gewerkt om de bioscoop te heropenen om het publiek weer op een goede manier te kunnen ontvangen. "Je doorloopt je procedures opnieuw, je doorloopt je inrichting opnieuw. Is alles nog steeds naar wens? je maakt nog wat schoon. Kortom, dan vliegen de dagen toch wel weer om."