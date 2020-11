Adoptiezoon Sander de Kramer profvoetballer en officieel lid van de familie

Jaren geleden ontmoette presentator Sander de Kramer een wees met de naam Alpha in een junglestad in Sierra Leone. Sander besloot op afstand voor de tweejarige jongen te zorgen. De nu jonge man van 21 noemt Sander 'daddy' en is sinds kort officieel onderdeel van de familie De Kramer.

"Alpha was een weeskind toen ik hem leerde kennen", vertelt Sander. "Zijn vader was overleden toen hij twee jaar jong was. Hij was visser en verdronk op zee. Zijn moeder overleed een paar jaar later aan ziekte."

Sander nam de jongen onder zijn vleugels zorgde ervoor dat Alpha naar school ging en een zo normaal mogelijk leven leidde.

Profvoetballer

"Een paar jaar geleden is een droom van hem uitgekomen; hij is gebeld door een scout uit Guinee die zei: 'we willen je bij een profclub hebben.' Hij kreeg dus een profcontract. Hij belde mij en zei: 'Ik word profvoetballer!' Dat vond ik zo geweldig. Ik was zo trots op hem."

Als wees had Alpha geen paspoort en dat had hij wel nodig om als voetballer te kunnen reizen. "Hij zei: 'Je bent mijn vader, ik wil jouw achternaam in mijn paspoort, want jij bent mijn enige familie.' Ik kreeg een brok in mijn keel."

Naast de achternaam van Sander wilde Alpha ook een andere voornaam: Pieter. "Zo heet mijn vader", zegt Sander. "In zijn land is het gebruikelijk dat kleinkinderen de naam van hun opa krijgen om de grootvader op die manier te eren. Hij heet nu Pieter de Kramer."

Als professioneel voetballer heeft hij ook een shirt waar nu De Kramer op prijkt.

"Hij stuurde de foto van zijn voetbalshirt. Geweldig. Ik dacht: 'eindelijk iemand in de familie die wel kan voetballen', zegt Sander lachend.

Sander beschrijft zijn zoon als zeer sympathiek, lief en aimabel. "Maar op het veld is hij keihard. Hij speelt zo fantastisch! Hij is nummer negen, de spits", zegt Sander trots.

de presentator heeft meerdere kinderen in Afrika geadopteerd. Hij zorgt op afstand voor ze door ze geld te sturen zodat de kinderen naar school kunnen en op die manier kunnen bijdragen aan de toekomst van hun land.