KNVB compenseert gedupeerde amateurclubs bekertoernooi

In het hoofdtoernooi zouden onder meer Barendrecht, Capelle, SteDoCo, Sliedrecht en Excelsior Maassluis deelnemen. De clubs die niet zijn uitgeschakeld, krijgen nog wel een een startpremie van tienduizend euro. Ook worden zij toegelaten tot de beker in het seizoen 2021/2022.

Van der Zee gaf ook aan dat er in het gunstigste geval weer in januari competitievoetbal kan worden gespeeld bij de amateurs. Eric Gudde, algemeen directeur van de KNVB, zal woensdag meer tekst en uitleg geven over de verdere afhandeling.

Sparta en Excelsior kwamen nog wel in actie in de KNVB Beker. De Kasteelclub verloor na strafschoppen van ADO Den Haag. Excelsior plaatste zich wel voor de tweede ronde. Het won eenvoudig met 4-0 van Helmond Sport.