Jongeren met vuurwerk teisteren Hendrik-Ido-Ambacht: 'Ik durf de ramen niet meer te openen'

Verslaggever Philip van Es vertelt over de vuurwerkoverlast in Hendrik-Ido-Ambacht

Dagelijks schrikken de bewoners van de Sophiapromenade in Hendrik-Ido-Ambacht zich een ongeluk als de schemering valt. Het aanliggende Sophiapark is dan een verzamelplek voor jongeren die daar illegaal vuurwerk afsteken. "Dit is toch niet meer normaal, ik stond in de keuken en dacht dat m'n pui eruit vloog."

De geschrokken buurtbewoonster hangt uit een raam om te kijken of er iets kapot is gegaan door de ontploffing. "Dit is al een tijdje zo aan de gang. Moet je kijken naar het kinderdagverblijf. Daar zit straks geen ruit meer in, er zijn er al drie naar de gallemiezen."

Zowel het kinderdagverblijf als het gezondheidscentrum en de Sophiahal hebben schade dat door illegaal vuurwerk is veroorzaakt. Toch hebben buurtbewoners schrik om de jongeren aan te spreken op hun gedrag.

"Oh nee", zegt de uit het raam hangende buurvrouw. "Daar begin ik niet aan. Straks gaan bij mij de ruiten eruit. Ik doe de ramen niet eens meer open."

Leeftijdsgenootjes

Enkele buurtkinderen die uit sportles gewandeld komen, keuren het gedrag van hun leeftijdsgenoten hard af. "Ze weten gewoon niet wat ze aan het doen zijn. Dat je vuurwerk afsteekt snap ik maar doe dat ergens anders op een veilige plek, niet hier."

Één van de jongens vertelt dat er laatst ook vuurwerk naar mensen werd gegooid. "Ze gooien hier gewoon vuurwerk naar de mensen die langskomen. Dat kan echt niet. Het is hartstikke gevaarlijk, maar dat snappen ze niet. Op school krijgen we ook les over vuurwerk. Zo weet ik dat we een bril op moeten, maar dat doen die jongens niet."

Telegram

Twee andere jongens zien de jongens uit het Sophiapark ook weleens op school. De beelden van de ontploffingen krijgen ze via Snapchat te zien. "Dat spul wat ze gooien is allemaal illegaal", zegt de jongen die op zijn telefoon een filmpje laat zien van een Cobra 6 die ontplofte in een prullenbak op het pleintje. "Deze filmpjes sturen die gasten dan via Snapchat door."

De jongens weten hoe de jeugd aan het illegale vuurwerk komt. "Dat vuurwerk kopen ze heel makkelijk via de app Telegram. Daar zoek je gewoon op vuurwerkmarktplaats en vind je heel erg veel aanbieders. Als ze dan iemand gevonden hebben praten ze verder via Snapchat, dan zijn je berichten gelijk weg."

Maatregelen

Volgens een sporthalmedewerker worden er maatregelen genomen tegen de overlast. "Ze willen op het dak van de sporthal lampen gaan plaatsen zodat die gasten beter te zien zijn. En de politie komt iedere avond langs om die jongens weg te jagen of op te pakken. We hebben hier ook al een samenscholingsverbod en ze hebben extra camera's geplaatst."

Een buurtbewoner die zijn hond uitlaat hoopt dat de politie weer over gaat op een eerdere methode. "Toen stonden ze aan alle uiteinden van het park en met agenten in burger. Iedereen die wat afstak werd gelijk afgevoerd."

Sommige maatregelen werken heel goed, zeggen de jongens die uit de sporthal komen. "Een jongen die ik ken heeft echt een probleem nu. Hij is gepakt met vuurwerk en moet naar bureau Halt, maar hij heeft ook hele erge ruzie met zijn ouders. Die zijn echt boos."

'Nog nooit meegemaakt'

Ook burgemeester Jan Heijkoop doet een duit in het zakje. In een YouTube-video spreekt hij de jongeren streng toe op het gedrag. "Corona doet iets met ons allemaal maar ook de jonge mensen. Die hebben op dit moment veel minder mogelijkheid elkaar te ontmoeten, en dat merken we vooral op straat."

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat er een portaal was met zo veel vernielingen, brandstichtingen en zwaar vuurwerk. Dat loopt de spuigaten uit. Ik hoop echt dat jongelui erin slagen hun gedrag te beheersen. Het gaat al de goede kant op."