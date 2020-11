Longarts Erasmus MC: 'We hebben bedden nodig maar doorstroom stokt! Haal je ouders in huis'

Een uitzonderlijke oproep van het afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC. Hij vraagt familieleden van coronapatiënten om zich te ontfermen over hun dierbaren en ze tijdelijk in huis te nemen voor de nazorg na een ziekenhuisopname. Joachim Aerts: "Als het kan, neem je moeder in huis want daarmee maken we bedden leeg." Tientallen ziekenhuisbedden blijven 'onnodig' bezet door patiënten die allang ontslagen hadden moeten worden. De doorstroom naar de thuis- en verpleegzorg loopt vast.

Ondanks de daling in het aantal coronabesmettingen draaien de zorginstellingen in onze regio nog altijd overuren. De verpleeghuizen en revalidatiecentra hanteren wachtlijsten en ook de thuiszorg komt handen tekort. Elke dag worden er minimaal dertig ziekenhuisbedden in het Erasmus MC 'onnodig' bezet gehouden. Bedden die het ziekenhuis goed kan gebruiken. "Het is nu een super uitzonderlijke situatie maar het toont wel aan hoe kwetsbaar we zijn."

Doordat de ziekenhuisbedden bezet blijven, wordt de zorg van reguliere patiënten uitgesteld. "Mensen kunnen nu niet altijd de zorg krijgen, die ze nodig hebben. Dat is iets waarvan ik nooit gedacht had, dat je dat in Nederland zou meemaken."

Tekst gaat verder onder de video

Zuurstoffles in huis

Rutger Veugelers uit Rotterdam heeft aan de oproep van Aerts gehoor gegeven. Hij gaat voor zijn moeder Ineke (63) zorgen. Rutger en zijn vriendin werken sinds de corona-uitbraak meer thuis, waardoor die mogelijkheid er is. "Aan- en uitkleden, in bed, douchen. Dat kan ook bij ons thuis!"

Hij vindt de oproep van de longarts goed. "Als je de mogelijkheid hebt, waarom niet! Wij zijn nu verhuisd naar de zolder en mijn moeder slaapt in onze slaapkamer."

Corona heeft mevrouw Veugelers zwaar te pakken gehad. "Van het ene op het andere moment ben je heel beroerd. Het ging met een sneltreinvaart." Ze had hoge koorts en had geen gevoel meer in haar benen. "Het leek wel of alles uitgeschakeld was." Twee weken lag ze in het Erasmus MC. Nu ze uit het ziekenhuis is ontslagen, wordt ze thuis opgevangen door haar zoon. Ze hebben alle benodigde (zuurstof)apparatuur in huis gekregen en bijbehorende instructies. "Dat komt helemaal goed!", zegt Rutger zelfverzekerd.