Socioloog over coronavaccin: 'Mensen hebben het idee dat het schort aan de kwaliteit van de controleprocedure'

Het regende afgelopen week goed nieuws over mogelijk snel beschikbare coronavaccins. Hoopvolle berichten zou je zeggen, maar uit onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dat het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona flink is gedaald. "Mensen hebben het idee, omdat het nu zo snel ontwikkeld wordt, dat er misschien wat schort aan de wetenschappelijke kwaliteit van de controleprocedure."

Waar in juni nog bijna driekwart van de mensen zei 'zeker' of 'waarschijnlijk' een vaccinatie tegen het virus te nemen, was dat in september 65 procent en is dat nu 60 procent. Volgens Josje ten Kate, socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, neemt het aantal vaccinsceptici de laatste jaren in zijn algemeenheid toe. Ten Kate deed vooral onderzoek naar het vaccineren van kinderen. "Ook daar nemen de twijfels toe bij de ouders. Die twijfels zie je nu ook bij het inenten van het coronavaccin."

Waar komen die twijfels vandaan? "Mensen die ik heb gesproken vinden het onverstandig om blind op het advies van de overheid te varen", vervolgt Ten Kate. "In toenemende mate is individuele keuze heel erg belangrijk, mensen hebben steeds meer het gevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en gezondheid. Ze denken er steeds actiever over na. Ouders zijn steeds bewuster bezig met het vaccineren van hun kinderen, dus nemen de twijfels ook toe."

Overeenkomsten met HPV-vaccin

Ten Kate kwam in haar onderzoek ouders tegen die besloten hun kind niet te laten inenten met het een aantal jaar geleden geïntroduceerde HPV-vaccin, dat beschermt tegen baarmoederhalskanker. "Die ouders zeiden toen veel dezelfde dingen als wat je nu hoort bij het coronavaccin. Het is een nieuw vaccin, de risico's zijn voor het gevoel groter en er is twijfel aan de basis van het vaccin. Mensen hebben het idee, omdat het nu zo snel ontwikkeld wordt, dat er misschien wat schort aan de wetenschappelijke kwaliteit van de controleprocedure."

Hoe geef je mensen het gevoel dat ze de vaccins wél kunnen vertrouwen? Ten Kate: "In de interviews die ik heb gehad hebben mensen veel behoefte aan informatie en transparantie, maar veel instanties zeggen: vertrouw ons maar. Mensen hebben steeds meer de behoefte daar zelf een oordeel over te vellen en willen meer transparantie, zodat zij een beter idee hebben over de risico's."

"Dat in de praktijk brengen is lastig. Maar mensen zeggen ook tegen mij: stuur maar medische artikelen op."