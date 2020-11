Toch maar vaker de veters strikken? Rotterdam, Nissewaard en Vlaardingen doen het slecht op sportgebied

Grote gemeenten in onze regio doen het bijzonder slecht op sportgebied, blijkt uit de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. Daarin worden de vijftig grootste gemeenten van Nederland op vijftig punten met elkaar vergeleken. Rotterdam, Nissewaard en Vlaardingen bungelen onderaan als het gaat om sporten.

Amersfoort is volgens de onderzoekers de sportiefste stad van Nederland, gevolgd door Utrecht en Breda. Rotterdam, Nissewaard en Vlaardingen staan respectievelijk op plek 46, 48 en 49 in de top 50. Dordrecht is de hoogst genoteerde gemeente uit onze regio, op plek 38.

Volgens de Atlas voor gemeenten blijkt sportdeelname minder sterk samen te hangen met sportaanbod 'dan op voorhand wellicht verwacht zou worden'. Er zijn volgens de Atlas veel steden met weinig aanbod, maar toch veel inwoners die sporten. Andersom zijn er ook steden met voldoende mogelijkheden om te sporten, maar desondanks een lage sportdeelname. "Blijkbaar spelen er andere factoren een rol die bepalen of mensen gaan sporten, zoals het inkomens- en opleidingsniveau."

Volgens de Atlas voor gemeenten is er een sterke samenhang tussen sportdeelname en de ervaren gezondheid van de bevolking en zorgkosten. "Gemeenten met relatief veel sporters hebben over het algemeen een relatief groot aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid. Ook zijn de gemiddelde zorgkosten in deze gemeenten lager."