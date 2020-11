Mannen doen zich voor als postbezorgers en overvallen bewoner in centrum Rotterdam

Nepbezorgers hebben woensdagochtend een man overvallen in het centrum van Rotterdam. Twee mannen deden zich rond 07:45 uur voor als medewerkers van PostNL en stonden met een pakketje voor de deur van een woning in de Mathenesserlaan. Daarna ging het mis.

De bewoner werd na het openen van de deur bedreigd met een vuurwapen en kreeg meerdere klappen. Daarbij raakte hij licht gewond. De man is uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis.

De twee overvallers sloegen in hun PostNL-outfit op de vlucht richting de C.P. Tielestraat. De politie is nog naar hen op zoek. Het is tevens onduidelijk of de nepbezorgers buit hebben gemaakt bij de overvallen man.