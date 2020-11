Krachtige Fred van Leer reageert op overval: 'Ik heb een hele hoge trap en die gasten lagen beneden'

Foto: still uit Facebookvideo Fred van Leer

"Ik ben bedreigd met een vuurwapen, maar ik heb geen klappen gekregen", vertelt Fred van Leer via een video op zijn eigen Facebookpagina. Daarmee reageert hij op de overval bij zijn eigen voordeur van woensdagochtend.

Twee mannen deden zich rond 07:45 uur voor als medewerkers van PostNL en stonden, volgens Van Leer met "hele lelijke pruiken", met een pakketje voor de deur van de woning van de Rotterdamse stylist in de Mathenesserlaan, in het centrum van Rotterdam.

Volgens de politie weerde Van Leer zich af tegenover de overvallers, waarbij hij licht gewond raakte. Volgens de Rotterdammer zelf gaat het om een gekneusde rib. "Dat doet inderdaad veel pijn, en door", vertelt een krachtige Van Leer in zijn korte video.

Tekst gaat verder onder de video



Hij benadrukt dus geen klappen te hebben gekregen van de twee overvallers. "Weet je wie wel klappen hebben gekregen? Die gasten die onderaan mijn hele hoge trap lagen."

'De trap is hoog he'

Van Leer besluit zijn video met een advies: "Kijk goed als je de deur open doet. En voor alle mensen die nog denken dat er iets te halen is: als je met een heel groot schilderij de deur uit wil lopen dan mag het. Maar de trap is hoog he, fijne dag."

De Rotterdamse stylist doet aangifte van de overval.