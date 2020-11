Feyenoord-middenvelder Diemers: 'Je merkt hoe groot de club is'

Mark Diemers verruilde afgelopen zomer het geel-groen van Fortuna Sittard voor het rood-wit van Feyenoord. De middenvelder presteerde in de wedstrijden namens de Rotterdammers wisselvallig en krijgt daar op allerlei manieren wel iets van mee. "Dat is absoluut leuk om mee te maken", zegt Diemers.

De media-aandacht rondom Feyenoord is iets wat Diemers opvalt. Vanwege het coronavirus krijgt hij alleen nog niet zoveel van de supporters op straat en op de tribunes mee. "Maar je merkt wel de grootheid van Feyenoord. Als je een mindere wedstrijd speelt, dan krijg je dat te horen", legt de middenvelder uit.

In de afgelopen periode speelde Diemers ook een aantal keer linksbuiten. "Dat kan ik op mijn eigen manier goed invullen. De laatste wedstrijd speelde ik weer rechts op het middenveld", vertelt Diemers. "Ik denk dat ik een multifunctionele speler ben en dat ik op veel positief op het veld kan spelen."

Na goede en mindere wedstrijden leest Diemers 'heel erg weinig'. "Wat dat betreft ben ik blij dat ik zo nuchter ben en niet zoveel van die dingen aantrek", zegt de Feyenoorder.

'Goede band met Hofland'

Komende zondag treft Diemers namens Feyenoord zijn oude club: Fortuna Sittard. De spelmaker kijkt uit naar het treffen met zijn voormalig werkgever. "Dat blijft altijd bijzonder. Ik heb daar een prachtige periode gehad in de afgelopen twee jaar."

Diemers spreekt nog steeds spelers uit zijn tijd bij Fortuna Sittard. Ook heeft hij in de afgelopen periode contact gehad met de inmiddels ontslagen trainer Kevin Hofland (voormalig Feyenoord-speler, red.) en assistent-trainer Kristof Albrecht.

"Mijn band met Hofland was heel goed. Hij haalde me over om naar Fortuna te komen. Daar heb ik geen spijt van. Het heeft me geen windeieren gelegd. Wat dat betreft vind ik het jammer dat zij eruit zijn", blikt Diemers terug op zijn tijd in Zuid-Limburg. "Omdat zij heel veel voor mij betekend hebben in de afgelopen twee jaar. Dat is gewoon balen."

Met Hofland maakte hij grapjes toen in de media kwam dat Feyenoord interesse in Diemers had. "Ik weet dat Hofland Feyenoord een prachtige club vindt én vond. Hij was alleen maar positief."

Vorige week werd Hofland de laan uitgestuurd bij Fortuna Sittard, de huidige hekkensluiter van de eredivisie. Diemers vindt het moeilijk om te zeggen of Hofland later trainer in de Kuip kan worden. "Ik denk dat hij het wel absoluut in zich heeft. Hij kan een goede trainer worden. Ik hoop dat hij hier ooit aan het roer kan staan."

