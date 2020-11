Kolff over coronabesmettingen: 'Staan met Zuid-Holland Zuid nog steeds in top 3, maar ook die daalt stevig'

"Laten we met elkaar helder zijn: we zitten nog steeds in een gedeeltelijke lockdown omdat het aantal positief geteste mensen wekelijks nog steeds te hoog is. Maar we mogen ook wel enigszins verheugd zijn dat de maatregelen kennelijk het effect hebben dat het aantal positief geteste mensen daalt", vertelt Wouter Kolff, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en tevens burgemeester van Dordrecht.

"Dat geldt ook in onze regio, die de afgelopen weken erg hoog stond", vervolgt hij. "We staan nog steeds in de top 3, maar ik ben blij dat ook het aantal coronabesmettingen stevig aan het dalen is. Het blijft nodig om ons aan de maatregelen te houden. Er zijn wekelijks nog veel te veel mensen die besmet raken met het coronavirus."

De extra strenge landelijke coronamaatregelen werden dinsdag op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge teruggedraaid. Daarmee mogen onder meer theaters, bibliotheken, musea, pretparken, dierentuinen, bioscopen en zwembaden na twee weken weer open. De toon van de persconferentie paste volgens Kolff goed bij de fase waar we nu in zitten.

"Je ziet schommelingen in de daling, vooral ons eigen gedrag heeft daar invloed op. Dat betekent dat we nu niet de vlag kunnen gaan uithangen, want dan gaat het weer mis. De druk op de zorg hobbelt een paar weken achter de besmettingscijfers aan, die is nu nog bijna even hoog als twee weken geleden. Ik ga ook samen met de burgemeester van Gorinchem langs bij een aantal ziekenhuizen en daar hoor je telkens hetzelfde: ze hebben het nog heel erg zwaar."

'Dat hakt er in bij de zorgmedewerkers'

"We stonden een half jaar geleden met elkaar te applaudisseren voor de zorg, nu zie je dat mensen die bijvoorbeeld uitstel krijgen van een heupoperatie boos worden op de zorgmedewerkers. Dat hakt er bij die zorgmedewerkers wel heel erg in. Dat doet wat met de motivatie."

"Wat er ook enorm heeft ingehakt bij het zorgpersoneel: de beelden op het netvlies van nabestaanden die niet bij patiënten op de intensive care kunnen. Dat druist zo in tegen alles wat men in de zorg gewend is te doen. Dat zou ons allemaal moeten motiveren om ons voorlopig aan die maatregelen te blijven houden. We moeten echt nog een aantal weken, zo niet maanden, met de tanden op elkaar."

Licht aan het eind van de tunnel?

Volgens Kolff is er zeker perspectief om de maatregelen vol te blijven houden. "Het kabinet heeft ook aangegeven dat er begin december meer duidelijkheid komt over de feestdagen. Daar moeten de mensen geen enorm hoge verwachtingen van hebben, maar er wordt wel gekeken naar iets van ruimte. Dat biedt iets van verlichting."

Kolff: "Tegelijkertijd horen we de geluiden van vaccins die op komst zijn, dat gaat echt een oplossing bieden. Dan kun je uiteindelijk echt van de maatregelen af die we nu hebben en dat lijkt er toch ook wel aan te komen in het eerste kwartaal. En als we de maatregelen die we nu hebben goed blijven naleven lijkt het erop dat we in ieder geval half januari weer terug zijn bij waar we begin van de zomer waren. Daar moeten we natuurlijk wel les uit trekken, dat we niet vanaf half januari aan het begin staan van een derde golf."