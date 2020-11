POLL: Haal jij jouw (schoon)ouders in huis om de zorg te ontlasten?

Afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MCÂ Joachim Aerts roept familieleden op om hun dierbaren in huis te nemen en hen zo de nazorg na een ziekenhuisopname te bieden. De doorstroom naar de thuis- en verpleegzorg loopt namelijk vast. Als mensen gehoor geven aan de oproep, komen er tientallen ziekenhuisbedden vrij. Zou jij je (schoon)ouders in huis nemen?

Laat jouw mening horen en stem op onze poll.

Doordat de ziekenhuisbedden bezet blijven, wordt de zorg van reguliere patiënten uitgesteld. "Mensen kunnen nu niet altijd de zorg krijgen, die ze nodig hebben. Dat is iets waarvan ik nooit gedacht had, dat je dat in Nederland zou meemaken", zegt Aerts.