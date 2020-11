Blusrobot gaat waar brandweermensen niet zomaar kunnen komen

Wat doe je als je een brand moet blussen, maar het te gevaarlijk is om naar binnen te gaan? In plaats van het slopen van een pand, kan de brandweer nu ook een blusrobot naar binnen sturen. De robot werd dinsdagavond voor het eerst gebruikt in onze regio.

"Ja, het was een opmerkelijke primeur", zegt Officier van Dienst Bryan Visser. "We waren aan het nablussen bij een brand in Hoek van Holland. En de loods stond op instorten. Het was te gevaarlijk om naar binnen te gaan."



Normaliter wordt er dan een plan opgesteld over de gedeeltelijke sloop van het pand, maar dit keer had het team de blusrobot meegenomen. "Hij is iets meer dan een meter lang", vertelt Visser, "en er zitten allerlei lampen en camera's op. Achterin de robot zit een aansluiting, waar een brandslang in gaat. Aan de andere kant zit een waterkanon."

Het gevaarte, dat een paar honderd kilo weegt, werd woensdagmiddag het pand ingestuurd. "En na een half uur blussen was het klaar", gaat Visser verder. "De robot werd bestuurd door iemand op afstand, met een joystick."

De afgelopen twee maanden is er geoefend en getraind met de blusrobot. Het apparaat is toegevoegd aan het zogeheten 'droneteam', dat nu door het leven gaat als het 'team digitale verkenning'.

Flinke auto

De eerste inzet leverde vooral tijdwinst op. Het slopen van het pand is een klus die, vooral in de voorbereiding, tijdrovend is, legt Visser uit. "En iemand naar binnen sturen was écht onverantwoord. Die robot kan veel hebben, mocht het pand instorten. Maar ik heb liever dat er iets op die robot valt in plaats van op mijn mensen."

Hoe duur de blusrobot precies is, kan Visser niet zeggen. "Maar reken er maar op dat je er een flinke auto van kopen."