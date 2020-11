'Tebbie nou op je muil?!' nu ook voor doven en slechthorenden: 'Eva Jinek blijkt een gebarentaalding'

De carnavalshit 'Tebbie nou op je muil?!' van Jopie Parlevliet, een typetje van de Rotterdamse cabaretier Richard Groenendijk, is in een week tijd al meer dan 700 duizend keer bekeken op YouTube. Het succes met dit nummer houdt maar niet op, want er komt ook een editie voor doven en slechthorenden.

Groenendijk is overdonderd door het succes. "We dachten een leuke singel te maken, die vooral mensen uit de regio Rijnmond en de fans in het theater leuk zouden vinden. Maar binnen drie uur stond het nummer in iTunes op nummer 1. Heel Nederland omarmt het."

De tekst gaat verder onder de videoclip van het nummer:

Het doel van Groenendijk en zijn producer Peter Groenendijk was om met een vette knipoog de boel wat gezelliger te maken. Wel waren zij een beetje bang op negatieve reacties op de zin: 'En mijn tante Sjaan uit Cuijk ligt in Dijkzigt op haar buik'. Maar dat gebeurde niet.

Sterker nog, Groenendijk kreeg eigenlijk alleen maar positieve reacties. "Ik kreeg van de week een mailtje van een mevrouw wiens vriendin was overleden aan corona. Ze zei dat haar vriendin, als zij nog had geleefd, hier gigantisch om had gelachen. Dat is precies wat we wilden: de angel uit het verdriet trekken", zegt Groenendijk.

Eva Jinek uitbeelden

Nu heeft Groenendijk als geste voor doven en slechthorenden 'Tebbie nou op je muil?!' opnieuw uitgebracht. Daar hoort een nieuwe videoclip bij. De gebarentolk is Mirjam Stolk. "Mensen zouden denken, moet het niet Irma Sluis zijn? Nee, want er zijn gelukkig nog meer gebarentolken in Nederland."

Kijk hieronder naar de videoclip met gebarentolk. De tekst gaat verder onder de video:

In het carnavalsnummer zitten wel bepaalde uitdagingen, want hoe beeld je bijvoorbeeld 'Tebbie' en 'Eva Jinek' als gebarentolk uit. "Eva Jinek blijkt een gebarentaalding. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik vind het razendknap!", reageert Groenendijk verbaasd.