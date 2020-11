Van 'knallen op de automatische piloot' in de horeca, naar werken in een zorginstelling

Vanwege het grote tekort aan zorgmedewerkers heeft zorginstelling Aafje bij hotelketen Van der Valk aangeklopt voor nieuwe mensen. Zo zijn er sinds anderhalve week in verpleeghuis 't Ronde Sant in Ridderkerk acht hotelmedewerkers aan de slag als gastvrouw of -heer. Tessa de Roode (30) is een van hen.

"Ik verzorg hier het eten, heel leuk", vertelt Tessa. "Tussendoor zorg je met een gezellig praatje voor aandacht en dus het welzijn van mensen. Je brengt koffie, thee, een sapje, gewoon een beetje gezelligheid. Normaal krijgen ze natuurlijk bezoek, maar nu niet."

Normaal gesproken doet Tessa horecawerk in Van der Valk. "Daar doe je alles op automatische piloot. Knallen, doorgaan, echt horeca. Hier gaat toch alles wat rustiger, maar het is mentaal wel zwaarder."

Dementie

In verpleeghuis 't Ronde Sant werkt Tessa met mensen met dementie. Dat was wel even wennen. "Aan het begin wist ik niet hoe ik daar mee om moest gaan, als iemand bijvoorbeeld vroeg: 'waar blijft mijn moeder?' Maar je krijgt hulp en steun van de zusters om je heen, je bent niet alleen. En je leert de mensen kennen. Als je dan bijvoorbeeld een spelletje met ze gaat spelen, zie je ze opbloeien en een glimlach op hun gezicht verschijnen."

Of Tessa twijfelde toen haar gevraagd werd dit werk te doen? "Ik zei gelijk 'ja' toen Van der Valk vroeg of dit iets voor mij was. Oudere mensen zijn meestal heel lief en dankbaar. In het hotel had ik gewoon niet heel veel meer te doen op dit moment, dus dit was een hele mooie uitkomst voor mij en voor de mensen hier."