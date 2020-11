Kamervragen over 'vermiste' miljoenen verbouwing Avicenna

De VVD in de Tweede Kamer wil opheldering over de vermeende vermiste miljoenen bij de verbouwing van het islamitische Avicenna College in Rotterdam. De gemeente Rotterdam trok voor de klus 12,7 miljoen euro uit, maar voor ruim twee miljoen euro daarvan zijn geen bonnetjes te vinden, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer.

VVD-kamerlid Rudmer Heerema wil van onderwijsminister Arie Slob weten of de bouwer en de school het resterend belastinggeld mogelijk onderling verdeeld kunnen hebben. De VVD wil verder weten of de onderwijsinspectie financieel toezicht houdt op het Avicenna en of de minister werk gaat maken van het terughalen van 2,5 miljoen euro belastinggeld.

Hebben schoolbestuur en bouwbedrijf afspraak gemaakt om resterend belastinggeld onderling te verdelen? Kamerlid Heerema

De commotie over de verbouwingskosten komt bovenop een vernietigend inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs op het Avicenna en de bestuurlijke chaos binnen de school. Het ministerie van Onderwijs heeft onlangs ingegrepen door een onafhankelijke bestuurder aan te wijzen die orde op zaken moet stellen.

Het nieuwe Avicenna

Het Avicenna College huist sinds 2018 in het nieuwe schoolgebouw aan de Montessoriweg vlakbij het Zuidplein. De islamitische middelbare school had een nieuw schoolgebouw nodig omdat het aantal leerlingen fors groeide. Daarnaast zaten ze voorheen op twee locaties in Rotterdam-Zuid en die gebouwen waren verouderd. Een nieuw pand bleek de ideale oplossing.

Er is geen geld teruggesluisd naar de school interim-bestuurder Avicenna

Op de huidige locatie stond een schoolgebouw leeg en dat is voor Avicenna opgeknapt en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Daar is 12,7 miljoen euro voor betaald. Volgens interim-bestuurder Marcel van der Knaap is er geen geld teruggesluisd naar de school. Hij gaat uitzoeken hoe het precies zit met de vermiste twee miljoen euro.

Slimme deal op kosten belastingbetaler?

Bij een bouwklus of renovatie is er een constructie mogelijk dat de bouwer het geld dat overblijft mag houden of dat de opdrachtgever en de bouwer het bedrag delen. Dat kan als de partijen afspreken dat het om een aanbesteding met risicodragend projectmanagement gaat.

"Risicodragend projectmanagement is geschikt voor opdrachtgevers die maximaal ontzorgd willen worden zonder meerkosten en die zekerheid willen hebben over het beste eindresultaat", staat op de website van HEVO, het bouwmanagementbureau die het verbouwingproject voor het Avicenna leidde.

Daarbij loopt de bouwer risico dat als de klus duurder uitpakt dan begroot de rekening voor de bouwer is. Andersom geldt dat bij een positief resultaat de bouwer het geld in eigen zak mag steken.

De Rekenkamer spreekt hier van een slimme deal op kosten van de belastingbetaler. De vraag is of de gemeente Rotterdam van zo’n eventuele deal op de hoogte was en daarmee heeft ingestemd. Volgens de Rekenkamer is de gemeente tekort geschoten in haar toezichthoudende rol bij het bouwproces.

Het zijn onterechte verdachtmakingen Bouwexpert HEVO

HEVO is hoogst ongelukkig met het rapport van de Rekenkamer en vindt dat de Rekenkamer onzorgvuldig te werk is gegaan. "Het zijn onterechte verdachtmakingen van de Rekenkamer", zegt directievoorzitter Ewoud van der Sluis. HEVO ontkent dat er een geheime afspraak is gemaakt om onderling geld te verdelen. "De contracten zijn transparant en dat hoort ook bij de Rekenkamer bekend te zijn."

Het klopt dat de bouwkosten 10,2 miljoen euro waren. Volgens HEVO waren er daarnaast uitgaven aan asbestsanering, een architect, adviseurs, overuren en een risicoreservering. Deze kosten moesten allemaal betaald worden van de resterende 2,5 miljoen euro. "Daar hoeven we geen bonnetjes voor te overleggen", zegt de directievoorzitter.

Wat heeft HEVO verdiend aan bouw Avicenna?

Of HEVO van dit bedrag geld heeft overgehouden wil het bedrijf niet zeggen. Dat blijft geheim, want dat is volgens de directievoorzitter bedrijfsgevoelige informatie. "We hebben een mooi en kwalitatief gebouw neergezet waar iedereen tevreden over is. Dat hebben we gedaan voor een prijs van 1.700 euro per vierkante meter. Volgens deskundigen is dat een normaal tarief. Daar moet je ons op afrekenen", zegt directievoorzitter Van der Sluis.

Wij hebben een mooi en goed gebouw neergezet. Daar moet je ons op afrekenen Bouwexpert HEVO

Dat bij risicodragend projectmanagement het idee ontstaat dat bezuinigen op de bouw voordelig kunnen uitpakken voor de opdrachtnemer, werpt de directievoorzitter van zich af. "Wij hebben die opdracht aanvaard door garant te staan voor alle financiële gevolgen en er waren toen heel veel risico's. Er was tijdsdruk en er waren geen aannemers te vinden. Als het allemaal zou tegenvallen, zou HEVO op de blaren zitten."

Fouten bij aanbesteding Avicenna

Volgens de Rekenkamer zijn er ook fouten gemaakt bij de aanbesteding. Daarop kunnen verschillende partijen inschrijven om de bouw te realiseren. HEVO was de enige partij die zich meldde. Volgens de Rekenkamer had deze partij een kennisvoorsprong en is het bouwcontract achteraf aangepast ten gunste van de bouwer. Andere partijen zouden hierdoor zijn benadeeld.

De inmiddels vertrokken schoolbestuurder Wim Littooy heeft HEVO destijds zelf benaderd. Hij was op zoek naar een partij die garant wilde staan om snel en voor het bedrag van 12,7 miljoen euro een school te realiseren. Hij wilde HEVO rechtstreeks de opdracht gunnen, maar dat mag niet volgens de aanbestedingsregels. Een aanbestedingsprocedure is toen in gang gezet en HEVO is gevraagd alvast een architect te selecteren.

Wij hadden niet meer kennis dan andere partijen Bouwexpert HEVO

Een voorkeur spreekt hier duidelijk uit naar voren, maar volgens HEVO betekent dat niet dat de aanbestedingsprocedure onrechtmatig is verlopen. "Alle informatie lag op tafel, ook voor alle andere geïnteresseerde partijen. Wij hadden niet meer kennis dan de anderen", zegt directievoorzitter Van der Sluis. Hij heeft op eigen initiatief een gesprek bij de Rekenkamer georganiseerd om een aantal zaken recht te zetten.

Gemeente debatteert over dossier Avicenna

Naast de VVD in de Tweede Kamer, heeft ook de Rotterdamse gemeenteraad vragen over de bouw van het Avicenna en de vermiste miljoenen. Begin volgend jaar debatteert de gemeenteraad over het rapport van de Rekenkamer en het dossier Avicenna.

Vanwege de slechte kwaliteit van schoolgebouwen heeft de gemeente Rotterdam een paar jaar geleden 500 miljoen euro vrijgemaakt voor renovatie en nieuwbouw. Tot nu toe is daarvan 111 miljoen euro uitgegeven. Volgens de Rekenkamer moet er meer vaart gemaakt worden met het opknappen van schoolgebouwen omdat de nood hoog is. De aanleiding voor het onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer was het fiasco bij het nieuwbouwproject van Het Open Venster.

In 2007 werd besloten dat deze school een nieuw houten gebouw zou krijgen. De bouw startte in 2013, maar werd drie jaar later stilgelegd vanwege bouwfouten. Daarna is de houten constructie afgebroken. Inmiddels is er een nieuw ontwerp, maar wordt er nog niet gebouwd. De kosten zijn enorm opgelopen. De school hoopt eind 2021 van start te kunnen in het nieuwe schoolgebouw.

