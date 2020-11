Sparta-directeur Henk van Stee over overlijden Pim Doesburg: 'Een groot gemis'

"Als ik namens alle Spartanen spreek, dan is het natuurlijk een shock. Doesburg is een Sparta-icoon. Doesburg was ongelofelijk gedreven en wilde altijd winnen. Als hij op het veld stond, dan stond er iemand", vertelt Van Stee, die Doesburg nog wel eens tegenkwam op het trainingscomplex Nieuw Terbregge. Daar traint de jeugd van Sparta. Zijn kleinzoon voetbalt ook in de jeugdopleiding van de Kasteelclub.

Het verleden van Van Stee met Doesburg gaat zelf terug naar de tijd waarin Van Stee D-pupil was. Bij het Bolleboffen Toernooi mocht hij op Doesburg penalty's nemen. "Een groot gemis die Sparta een warm hart toedraagt. Maar het is natuurlijk een enorm verdriet voor de familie. Dat is het allerbelangrijkste", stel Van Stee.

'Bang om een tegengoal te krijgen'

Doesburg stond bekend als iemand die verbaal erg aanwezig was op het (trainings)veld. Van Stee: "Hij was fenomenaal. Doesburg was heel belangrijk voor Sparta, waarmee hij de beker won en ook Europees voetbal haalde."

Later werkten Doesburg en Van Stee samen met elkaar bij Feyenoord, waar Doesburg keeperstrainer was. "Toen noemde hij mij altijd 'kut-Spartaan'. Maar als er iemand Spartaan was, dan was hij het wel", glimlacht Van Stee over zijn tijd met hem.

De tekst gaat verder onder de video, waarin Henk van Stee een anekdote vertelt over zijn tijd met Pim Doesburg bij Feyenoord:

"Doesburg heeft echt het maximale uit zijn carrière gehaald. Hij was een geweldig mens en een trainingsdier. Iemand die helemaal idolaat van voetbal was. Dat zag je in alles terug. Dat had effect binnen de rest van de mensen in een organisatie", blikt Van Stee terug. Als hij een potje verloor, smeet Doesburg de voetbalschoenen door de kleedkamer. "Je was gewoon bang bij hem om een goal tegen te krijgen. Je wist wat je te wachten stond."

Van Stee noemt Doesburg 'een fijne man'. "Ik denk dat alle Spartanen hem enorm gaan missen."

Kijk hieronder naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Henk van Stee, directeur Voetbalzaken van Sparta.