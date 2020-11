Rotterdamse violist speelt met Bob Marley, maar is verslingerd aan Mozart: 'Wat een genie'

De Rotterdamse sterviolist Yannick Hiwat is verslingerd aan...de klassieke componist Mozart. Dat vertelt hij in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, waarin bijzondere regiogenoten het oordeel vellen: is iets tof of niet tof? Voor klassieke muziek stak de muzikant twee duimen omhoog.

"In de tijd van Mozart had het Vaticaan muziek diep in de schatkamers liggen", vertelt Hiwat gepassioneerd. "Eens per jaar mocht die muziek klinken. Miserere, van Allegri. Heel geheimzinnig en heel speciaal, die muziek mocht het Vaticaan absoluut niet verlaten. En op een goede dag kwam Mozart, als jonge jongen met zijn vader in het Vaticaan."

Mozart leefde van 1756 tot 1791. Allegri schreef het stuk rond 1630. Het was een psalmcompositie en werd opgeslagen en ten strengste verboden te kopiëren. "Hij kreeg die muziek een keer te horen, hij was niet ouder dan twaalf, ging naar huis en heeft elke noot zo uit zijn geheugen opgeschreven. Vanaf dat moment was deze muziek ook buiten het Vaticaan te horen.'' Ongelooflijk, vindt Hiwat. "Hij is gangster! Wat een genie."

In de aflevering vertelt Hiwat ook over zijn band met Rotterdam en zijn liefde voor de viool. Sparta-supporters moeten extra goed opletten. Uiteraard nam hij ook zijn viool mee naar de studio. Hiwat studeerde in Rotterdam op het Conservatorium. Hij was wel eens een seizoen lang het gezicht van De Doelen en van het Concertgebouw. Onlangs speelde hij ook op een postuum opgenomen album met Bob Marley. Dat werd opgenomen in Londen.

De aflevering met Hiwat is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Paul Elstak, Rachel Kramer en Shirma Rouse zijn ook te zien.