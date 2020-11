Tien aanhoudingen bij invallen in Rotterdam

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft deze week een 23-jarige en twee 26-jarige Rotterdammers aangehouden. Zij worden ervan verdacht crimineel geld te witwassen met het verhuren van (spook)woningen. Ook zeven anderen zitten vast. De arrestaties maken deel uit van een grote invalactie in Rotterdam.

De FIOD en de politie bezochten eerder deze week zeventien panden in Rotterdam, waarvan vijftien woningen en twee bedrijfspanden. Daarbij is onder meer 150 duizend euro cash, 42 kilo cocaïne, messen en sieraden ontdekt. Ook is beslag gelegd op twee kluizen, twee voertuigen en een huis. Eén van de panden werd gebruikt voor illegale prostitutie.

De drie gearresteerde Rotterdammers verhuurden woningen aan criminelen, om ze vervolgens anoniem en uit het zicht van de overheid te houden. De verhuurmakelaars ontvingen de huur bijvoorbeeld contant, voerden geen screening uit en lieten de huurders niet inschrijven op het adres. Op deze manier "faciliteren zij criminelen en vormen dubieuze verhuurmakelaars een schakel tussen onder- en bovenwereld", aldus de FIOD.

Op zes van de achttien gecontroleerde panden stond niemand of iemand anders ingeschreven.

"Vastgoedcriminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving", meldt de FIOD verder. "Maar ook voor de verhuurder: het pand wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting én er volgen hoge kosten voor bijvoorbeeld de ontmanteling van een drugslab."

De FIOD zet stevig in op het voorkomen en bestrijden van witwassen. "Het verhullen van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van onder meer overheidsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Ook kunnen deze illegale inkomsten worden gebruikt voor de financiering van dezelfde of nieuwe criminele activiteiten en/of investeringen in bonafide ondernemingen en vastgoed. Dit tast het financieel-economisch stelsel aan."

Luister hieronder naar een gesprek met politiewoordvoerder Wim Hoonhout.