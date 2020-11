Amateurclubs balen van uitsluiting KNVB Beker; wel tevreden met compensatie

Het spelen van wedstrijden in de KNVB Beker is iets waar amateurvoetballers en clubs naar uitkijken. Zeker als er een wedstrijd tegen een profclub wordt geloot en het stadion goed vol zit. Al zit dat er in deze coronatijd sowieso niet in. Dinsdagavond werd ook nog eens bekend dat de amateurs uit bekertoernooi worden gehaald en dat is voor die voetbalclubs flink balen.

"Het kwam niet helemaal als een verrassing", begint Martin Seltenrijch, de voorzitter van BVV Barendrecht. Zijn club zou in de eerste ronde aantreden tegen Achilles Veen. "We hadden de geruchten al gehoord, maar je hoopt toch dat het anders loopt en we die wedstrijd op een later moment alsnog hadden kunnen spelen."

Ook voor voetbalvereniging Capelle is de beslissing van de KNVB een bittere pil. "Als je er dan uitgehaald wordt is dat buitengewoon vervelend, zeker als de eerste berichten waren dat er geen compensatie plaats zou vinden", zegt voorzitter Jaap Mastenbroek. "Vrij snel kwam gelukkig het bericht dat er wel compensatie plaats gaat vinden."

'Je mist het hoogtepunt van het jaar'

Voor Gert Jan Bunt, voorzitter van Excelsior Maassluis, is de beslissing van de KNVB geen verrassing. “De voetbalbond heeft aangegeven te wachten tot 1 december met dit besluit, maar na de persconferentie van dinsdag is deze situatie onvermijdelijk geworden. In mijn Excelsior Maassluis-hart had ik eigenlijk liever gezien dat ze het bekertoernooi nóg verder zouden verschuiven, maar als je naar het propvolle schema van de profclubs kijkt, is dat gewoon niet realistisch.”

Sportief gezien had Excelsior Maassluis een reële kans om een ronde verder te komen. Voor het eerst in vier jaar lootte de ploeg van trainer Dogan Corneille namelijk tegen een amateurclub. Rijnsburgse Boys zou op 27 oktober de tegenstander zijn geweest.

"We zijn blij met de ruimhartige tegemoetkoming." Gert-Jan Bunt

“Het is niet gezegd dat je zomaar van Rijnsburgse Boys wint, maar we hadden in ieder geval een goede kans gehad. In de vorige seizoenen hebben we PSV, Heerenveen en Heracles ontvangen op Sportpark Dijkpolder. De kans dat je dan wint, is dan veel kleiner", legt Bunt uit.

"Je mist gewoon het hoogtepunt van het jaar en dat is erg zonde”, zegt de voorzitter van Excelsior Maassluis. “Op avonden waar de betaald voetbalclubs op bezoek komen, verdien je dit bedrag natuurlijk in veelvoud”, gaat Bunt verder. “Gelukkig bestaan onze financiën uit verschillende onderdelen, waar de KNVB Beker er één van is. Daardoor kunnen we dit gat nu opvangen, maar het blijft een gemis."

Clubs geplaatst volgend seizoen



Excelsior Maassluis krijgt van de KNVB ieder geval ruim 16 duizend euro. De ploegen die nu niet in actie mogen komen, zijn nu geplaatst voor de volgende TOTO KNVB Beker. "We zijn blij met ruimhartige tegemoetkoming. Nu is het zaak om vooruit te kijken en alle pijlen te richten op de volgende editie. Volgend jaar gaan we zeker ver komen”, zegt Bunt.

Uit onze regio deden naast Barendrecht en Capelle ook de amateurclubs SteDoCo, Excelsior Maassluis en Sliedrecht mee. "We hebben van begin af aan tegen de belangenvereniging gezegd dat er rekening gehouden moet worden met onze financiële belangen", legt Seltenrijch uit. "Voor het spelen van het duel in de eerste ronde krijgen clubs 10.000 euro en bij plaatsing voor de volgende ronde komt daar een flink bedrag bij."

Verslaggever Dennis Kranenburg ging langs bij BVV Barendrecht en VV Capelle. De tekst gaat verder onder de video:

Mastenbroek van Capelle is tevreden met de tegemoetkoming: "We zijn automatisch geplaatst voor het bekertoernooi volgend jaar en dat is natuurlijk heel mooi. We krijgen de premie van de eerste ronde volledig. Met de clubs krijgen we ook een verdeling van de gelden uit de tweede ronden, waarvan niet zeker is dat je die ook zou halen. In principe krijgen we meer dan we normaal gesproken zouden krijgen."