Voorstel verkoop recreatieoord Hoek van Holland even uitgesteld na klachten

Rotterdam stelt het nemen van een beslissing over het in de verkoop zetten van recreatieoord Hoek van Holland uit. Eerst komen er gesprekken met vertegenwoordigers van de bewoners van de huisjes én met de gebiedscommissie. Dat gebeurt op verzoek van Leefbaar Rotterdam, dat aan de bel trok na veel onrust onder de eigenaren van de huisjes op het park.

Begin november maakte de gemeente bekend dat het Recreatieoord Hoek van Holland in de verkoop gaat. Het park moet gemoderniseerd worden, maar dat gaat de stad niet zelf doen. Dat moet de uiteindelijke koper doen.

Voor de huidige gebruikers van de 900 huisjes, de 200 stacaravans en de aanwezige camping breekt een tijd van onzekerheid aan. Er is nog geen duidelijkheid of zij kunnen blijven en hoe duur het in de toekomst gaat worden.

Bewoners wisten van niets

Bewoners van Recreatieoord Hoek van Holland wisten niet wat ze hoorden. Op 1 november ging het park dicht en een paar dagen daarna kregen ze een brief met het nieuws over de verkoop.

"Wij zijn hier niet blij mee en vinden het naar dat de media het eerder wisten dan wij", zei Incher Bakker, bewoner en vertegenwoordiger van de bewoners van het gebied al tegen Rijnmond. "Het nieuws komt uit de lucht vallen, maar we laten het recreatieoord niet zomaar verkopen. We gaan een front vormen om de verkoop te voorkomen."

Veel klachten

Rotterdamse raadsleden kregen de afgelopen dagen veel brieven en mails met vragen en klachten van huisjeseigenaren. Ook de Ombudsman Rotterdam heeft veel klachten gekregen. De Ombudsman heeft een brief naar het stadsbestuur gestuurd voor uitleg over waarom het op deze manier is gegaan en bewoners niet eerder zijn benaderd.

Anne Mieke Zwaneveld, de Rotterdamse ombudsman, zegt nog nooit eerder bij een onderwerp in korte tijd zoveel klachten binnen gekregen te hebben. Het gaat om klachten van mensen die kortgeleden een huisje hebben gekocht maar toen niets over een mogelijke verkoop gehoord hebben. Ook zijn er twijfels over de invloed die eigenaren hebben bij onderhandelingen met een potentiële koper.

Maand later besluit nemen

Het stadsbestuur gaat nu dus eerst in gesprek met alle betrokkenen en hoopt dan in januari een besluit te nemen over het voorstel om het park te gaan verkopen. Raadsleden zijn blij met het uitstel, maar er zijn ook nog veel vragen over het hele plan. Partij voor de Dieren wil graag duidelijkheid wie de eigenaren gaat compenseren als ze van het park af moeten. De huisjes zijn hun eigendom en voor velen zit er veel geld in. Leefbaar Rotterdam wil graag van het stadsbestuur hoe ze alle 1100 bewoners nu snel denken te bereiken in coronatijd?

De SP wil graag dat de komende gesprekken met de eigenaren openbaar zijn en dat de raad dus alles kan volgen. 50Plus wil duidelijk hebben of er nog steeds over alternatieve plannen gesproken kan worden of dat het plan dat nu op tafel ligt de enige optie is?

Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik vindt dat onbegrijpelijk. "Wij willen eerst gewoon zekerheid hebben. Wat de wethouder nu wil is mosterd na de maaltijd. Hij wil het project verkopen. Als het dan verkocht is, gaat hij met de koper in gesprek over wat de wensen zijn. Dan heb je helemaal geen handvatten meer om het tegen te houden. Het slaat nergens op."

Leefbaar zegt pas te willen praten over instemmen als er zekerheid voor de eigenaren is. Eerder niet. Ombudsman Zwaneveld vindt dat het hele traject niet zorgvuldig genoeg gaat.

Of de gemeente fout zit? "Ik wacht eerst het antwoord op de vragen die ik het stadsbestuur heb gesteld af."

Niet de eerste keer

Rotterdam was al in 2008 van plan om het gebied te verkopen, maar Leefbaar Rotterdam, PvdA en SP wisten daar toen een stokje voor te steken. Twaalf jaar later is het recreatieoord nog steeds niet winstgevend en de gemeente wil niet langer opdraaien voor de het verlies.

Koningin Wilhelmina

Het recreatieoord bestaat bijna honderd jaar en is door koningin Wilhelmina aan de Rotterdammers geschonken. In 1921 kregen de eerste kampeerders een vergunning om hun tent op te zetten in de duinen bij Hoek van Holland. Twee jaar later opende de gemeente een kampeerterrein met eenvoudige faciliteiten.