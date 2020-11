Kinds de coach bij Telstar-FC Dordrecht

Kinds, die als interim-trainer de ontslagen Harry van den Ham vervangt, moest vorige week nog de confrontatie met De Graafschap vanwege corona laten schieten.

De KNVB laat weten dat als iemand een infectie heeft doorgemaakt en daarna een positieve test heeft, voor die persoon dispensatie aangevraagd kan worden. Op individuele zaken gaat de KNVB niet in. Maar dit kan bijvoorbeeld voor Kinds gelden.

Kinds vertelt dat dit mondeling afgesproken is, in goed overleg tussen de clubarts van FC Dordrecht en de bondsarts van de KNVB.

'FaceTime-coach'

De trainingen van FC Dordrecht werden deze week geleid door Johan Versluis en Mark de Vries. Momenteel is FC Dordrecht bezig met het zoeken van een vervanger voor Van den Ham. Naar verwachting zal Kinds nog drie tot vier wedstrijden coachen. "Maar dat is nog niet honderd procent zeker", laat Kinds weten.

In de afgelopen week werd Kinds in verschillende media 'de FaceTime-coach' genoemd. "Zoiets kan je verwachten, maar bijna alle reacties waren positief", zegt hij. "De spelers vonden dat we de wedstrijd prima hadden voorbereid. Je kunt alleen de wedstrijd niet beïnvloeden. Ik vind dat de spelers het uitstekend hebben opgepakt."

FC Dordrecht mist tegen Telstar sowieso Matthew Bondswell en Mathis Suray vanwege blessures. Waarschijnlijk is Nikolas Agrafiotis er ook niet bij vanwege ziekte. De wedstrijd Telstar - FC Dordrecht begint donderdag om 18:45 uur.