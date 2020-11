Eigenaresse van kringloopwinkel na brand: 'Ik wist gelijk dat het einde oefening was'

De ravage na de brand in een kringloopwinkel in Hoek van Holland

"Toen ik hier aan kwam rijden en de vlammen uit het dak zag komen, wist ik gelijk dat het einde oefening was." Dat zegt Karin Rooney, eigenaresse van een kringloopwinkel in Hoek van Holland, een dag nadat haar zaak op een bedrijventerrein grotendeels in vlammen opging.

Dinsdagavond rond 19:00 uur hoorde zij dat er brand was aan de Zekkenweg, waar haar kringloopwinkel gevestigd is. "Een meisje belde en zei dat er vlammen uit de kringloopwinkel kwamen', zegt zij tegenover de WOS .

Twee uur later werd het sein brand meester gegeven, maar de ravage was groot. "Dan weet je al dat het einde oefening is. Dat komt niet meer goed."

De eigenaresse was bang dat Max, de huiskat van de kringloopwinkel, de brand niet had overleefd. Maar de kat bleef ongedeerd. "Als hij was omgekomen, had ik dat verschrikkelijk gevonden", zegt ze geëmotioneerd.

Bij de kringloopwinkel komen veel vrijwilligers. Zo ook de 83-jarige Nol But. "Ik was zo blij dat ik wat kon doen, en nu is het weg. Wanneer het terugkomt weet ik niet. Ik ga nog steeds iedere dag even kijken of ik wat kan doen."

Rooney: "Wij hebben vrijwilligers van 60 tot 90 jaar. Zij vinden het hier zo leuk. Dan heb je ook echt een doel. Het is een hangplek voor ouderen."

De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend.