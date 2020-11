Ook Rotterdam Ahoy krijgt XL-teststraat: testcapaciteit in regio straks fors hoger

De tweede XL-teststraat in onze regio komt bij Rotterdam Ahoy. De eerste teststraat, bij Rotterdam The Hague Airport, wordt naar verwachting volgende week opgeleverd. Dat heeft een paar weken geduurd. Waarschijnlijk duurt het net zo lang voor de megateststraat bij Ahoy klaar is, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond.

De testcapaciteit wordt de komende weken in het hele land fors uitgebreid dankzij de bouw van zo'n zeven XL-testlocaties. In die grootschalige teststraten worden niet alleen de bestaande PCR-testen afgenomen, maar ook sneltesten.

Begin november was minister Hugo de Jonge bij de aftrap van de bouw van de XL-teststraat bij Rotterdam The Hague Airport.



In de XL-teststraat bij Rotterdam The Hague Airport worden in eerste instantie 2500 tests per dag afgenomen, maar dat kan eenvoudig worden uitgebreid. Ook in de tweede grote teststraat, bij Ahoy, zal dat het geval zijn.