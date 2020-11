Nieuwe auto kopen? Maak altijd een proefrit: 'Het is een soort van first date'

"Het is een soort van first date. Je moet ervan overtuigd zijn dat jij matcht met de auto", vertelt de Jong. Het komt volgens hem nog te vaak voor dat mensen geen proefrit maken en er maar op gokken dat de auto in orde is. "En die mensen kunnen later in de problemen komen."

Volgens De Jong gaat het niet eens om gebreken. "Ik heb het over eigenschappen van de auto. Een slechte zitpositie, een slome motor of slecht schakelende automaat. Dingen waar je achteraf ontevreden over bent. Als je dat vooraf had geweten, had je de auto nooit gekocht."

Luister hieronder naar het gesprek met Erik Jan de Jong:



Maar waar moet je verder op letten bij het kopen van een auto? "Het belangrijkste is dat de auto je aanstaat. Probeer, als je een proefrit maakt, verschillende situaties uit. Dus op de snelweg en binnen de bebouwde kom."

Zintuigen

"Je moet al je zintuigen inzetten. Kijken, luisteren, voelen en zelfs ruiken", zegt De Jong. "Trillingen kunnen iets zeggen over banden, velgen, remschijven, aandrijfassen. Let daar goed op. En check of alles werkt, de airco bijvoorbeeld. Zeker als je een auto koopt zonder garantie."