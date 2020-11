Zembla: Rotterdamse politie gebruikte buitensporig geweld bij arrestatie met politiehond

De Rotterdamse politie heeft in maart van dit jaar buitensporig geweld toegepast bij een arrestatie met een politiehond. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla die beelden heeft van het incident. Over het voorval is geen publiciteit geweest. De politie heeft er geen persbericht over gestuurd.

De arrestant, een 32-jarige Rotterdammer, zou onder invloed van lachgas overlast op de Hilledijk hebben veroorzaakt. De politie stuurde daarop een politiehond, die door het openstaande raam sprong. Eenmaal uit de auto kreeg de man klappen en schoppen van de hondengeleider en schokken met een stroomstootwapen. De hond bleef ondertussen doorbijten, terwijl de geleider commando's gaf los te laten.

'Marteling'

Zembla heeft de beelden voorgelegd aan politiewetenschapper Jaap Timmer. Die spreekt van een 'marteling'. De hondengeleider wordt niet strafrechtelijk vervolgd, zegt het OM, omdat er een intern politieonderzoek loopt en omdat er een schadevergoeding is betaald aan het slachtoffer. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie Rotterdam beoordeelt het politiegeweld als disproportioneel.

De politiehond is na het vuurwapen het zwaarste wapen van de politie. De Nederlandse politie heeft ongeveer vierhonderd politiehonden in dienst. Vorig jaar werden zijn zij volgens de politie 357 keer ingezet. Dat is ongeveer een procent van de ingezette geweldsmiddelen. Jaarlijks bijt een hond gemiddeld minder dan een keer per jaar, zegt de politie.

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat de politie geen duidelijke regels heeft over hoe en tegen wie de hond mag worden ingezet. Bij andere politiewapens, zoals het vuurwapen en pepperspray, is dat wel zo. Jaap Timmer: "Dat kan ertoe leiden dat honden­geleiders niet of onvoldoende gestuurd worden en hun gang gaan bij de inzet van dat heftige geweldsmiddel."

Arrestaties met verhoogd risico

Ronald Verheggen is verantwoordelijk voor de training van politiehonden. De honden worden volgens hem ingezet bij aanhoudingen met een verhoogd risico. "Ook zetten we honden in bij samenscholingen waarbij de openbare orde ernstig in het geding is. In dat geval moet de hond aangelijnd zijn."

"De inzet gebeurt volgens duidelijke richtlijnen", zegt Verheggen. "Zo moet de politie waarschuwen voordat een surveillancehond tegen een verdachte wordt ingezet. Dat moet luid en duidelijk gebeuren."

Voordat een politiehond in dienst komt van de politie wordt het dier afgericht door particulieren, die de basisvaardigheden bijbrengt. Daarna nemen instructeurs van de politie en de geleiders het over. Zij trainen minimaal twee keer per maand met de hond en doen een keer in de twee jaar een examen.

'Veel honden luisteren niet'

Zembla heeft ook ontdekt dat de hond die betrokken was bij het Rotterdamse incident niet de enige was die niet goed luisterde naar commando's. Dat gebeurt veel vaker. De honden laten zelden na het eerste commando ook echt los, aldus Zembla. Ze bijten juist door, soms zelfs minutenlang. Soms moet de honden verwurgd worden voordat-ie los laat.

De honden die niet loslaten, moeten officieel door de politie worden afgekeurd, maar de incidenten worden niet geregistreerd en daardoor blijven de honden in dienst. De politie heeft ook geen cijfers over hoeveel politiehonden zijn afgekeurd, meldt Zembla.

Blijft een dier

Bijtincidenten worden volgens Verheggen geregistreerd. "Aan ieder geweldsmiddel dat we inzetten zitten risico's vast", zegt Verheggen. "De hond is en blijft een dier. Er zit altijd een element van onvoorspelbaarheid in."

De diensthond is een noodzakelijk en verantwoord geweldsmiddel voor de politie, benadrukt Verheggen. "Laat ik voorop stellen dat ieder geweldsmiddel er lelijk uitziet en risico's op letsel met zich meebrengt. Maar de kans op ernstiger of zelfs dodelijk letsel is groter bij een vuurwapen. Het gebruik van lichtere middelen, zoals de wapenstok of fysiek geweld, kan niet altijd het gewenste effect hebben en levert soms ook meer risico's op. In zo'n geval kun je als politie het beste een hond inzetten. De hond is dus noodzakelijk als geweldsmiddel, maar de hond als zoekmiddel is onvervangbaar."