ChristenUnie-SGP: sluiting van nachtopvang in Maassilo is een heel slecht idee

ChristenUnie-SGP: Sluiting van nachtopvang in Maassilo is 'heel slecht idee'

De nachtopvang voor daklozen in de Rotterdamse Maassilo is na twee weken al weer dicht. Donderdag werden de zeventig dak- en thuislozen die 's nachts in de evenementenhal sliepen op straat gezet. De inrichting van de silo tot nachtopvang was een tijdelijke besluit vanwege de verscherpte coronamaatregelen. Nu die weer versoepeld zijn, wordt de nachtopvang ook weer opgeheven. "Een heel slecht idee", vindt Tjalling Vonk van ChristenUnie-SGP Rotterdam.

In de nacht van woensdag op donderdag sliepen ongeveer zeventig mensen in de Maassilo. Zij moeten voor donderdagnacht op zoek naar een alternatief of ze zijn aangewezen op de straat.

Een groot deel van de groep die in de tijdelijke nachtopvang verbleef, is arbeidsmigrant uit Oost-Europa. Zij hebben geen recht op reguliere opvang door de gemeente. Dat maakt het extra kwalijk, zegt Vonk. "Die zeventig mensen zijn vanochtend de straat op gestuurd, terwijl we nog in een soort lockdown zitten in Rotterdam. We zijn een van de brandhaarden van corona."

Onmogelijke situatie

Wat hem betreft blijft de nachtopvang in de Maassilo dan ook gewoon open. "We zitten in een bijzondere situatie door corona. Rotterdam is een van de vier regio's waar we nog veel te veel besmettingen hebben; bovengemiddeld ook. Om die reden zou je kunnen besluiten om het net even anders te doen." Wethouder Sven de Langen volgt volgens Vonk te veel de lijn van het kabinet, maar zou zelf moeten besluiten de nachtopvang open te houden.

Het kabinet bepaalde twee weken geleden dat er (tijdelijke) verscherpte coronaregels nodig waren om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Een van de maatregelen was het inrichten van nachtopvang voor dak- en thuislozen in de Maassilo. Na twee weken werd besloten dat de zwaardere maatregelen weer verleden tijd zijn en daarmee vervalt ook de plicht tot nachtopvang.

Vonk verwacht dat een deel van de groep uit de Maassilo bij vrienden of kennissen op de bank belandt. Een onwenselijke situatie, noemt Vonk dat, want coronaproof is dat natuurlijk niet. "Deze mensen komen echt in een onmogelijke situatie terecht", zegt Vonk.

Vonk gaat de komende dagen bij collega-raadsleden peilen of ze het met hem eens zijn. Daarna gaat hij kijken of hij een motie gaat indienen.

De wethouder laat weten dat de locatie beschikbaar blijft voor de winterkouderegeling. Voor daklozen die wel recht hebben op reguliere opvang is sinds het voorjaar al een plekje ingericht op hotelschip Allegro aan de Boompjes.