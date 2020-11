POLL: Laat jij je vaccineren tegen corona?

Er wordt hard gewerkt aan een coronavaccin. Naar alle waarschijnlijkheid is het eerste vaccin snel beschikbaar. Toch is juist nu het vaccin binnen handbereik lijkt, de bereidheid van Nederlanders om zich ermee te laten vaccineren aan het dalen.

Uit onderzoek van IÒResearch blijkt dat het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona de afgelopen maanden daalde. Waar in juni nog bijna driekwart (73 procent) van de mensen zei zeker of waarschijnlijk een vaccin tegen het virus te nemen, was dat in september 65 procent en is dat nu 60 procent. De afname is het grootst onder jongeren en het kleinst onder ouderen.

Bij 65-plussers is de bereidheid tot vaccinatie het grootst. Bij deze groep was ook de kleinste daling in bereidheid te zien: van 85 naar 76 procent. Bij mensen van 35 tot 49 jaar is de bereidheid van 60 procent afgenomen naar 48 procent.

Hoe denk jij erover? Laat jij je vaccineren tegen corona?

Laat jouw mening horen en stem op onze poll.