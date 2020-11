Horecaondernemer in Middelharnis maakt bijzondere sinterklaassnack: de kruidnotenkroket

Een combinatie van kruidnoten en een kroket. Als je denkt dat het niet gekker kan, dan heb je horecaondernemer Jeroen Tijl (23) uit Middelharnis nog niet gesproken. Hij is namelijk de uitvinder van de kruidnotenkroket. De combinatie van zoet en hartig is bijzonder, maar volgens Jeroen smaakt de kroket naar meer!

Sinds begin april is Jeroen eigenaar van Snackbar Kruik in Middelharnis. Daar maakt en verkoopt hij onder meer zelfgemaakte snacks. Door de coronacrisis zijn restaurants op het moment gesloten voor bezoekers en is het alleen mogelijk om eten op locatie af te halen. Jeroen heeft een snack bedacht voor de lokale sinterklaasviering, zo is het idee voor de kruidnotenkroket ontstaan. Een heuse sinterklaassnack!

De snackbareigenaar heeft al veel reacties ontvangen op zijn nieuwste uitvinding. Zo besteedde het NOS Jeugdjournaal aandacht aan zijn uitvinding. De bijzondere kroket begon als een lokaal idee voor de sinterklaasviering in Middelharnis, maar krijgt nu steeds meer bekendheid.

Het begon gewoon als een grap voor een kleine publicatie en dat het nu zo snel en enthousiast wordt opgepakt, vind ik prachtig. Jeroen Tijl

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

De kruidnotenkroket is geen kroket voor bij een patatje mayo, volgens Jeroen is het meer een snack voor bij de koffie. "Het is een zoete snack, dus karamel- of chocoladesaus is zeker een aanrader!", zegt Jeroen.

SOW reporter Lars vindt het tijd om de kroket eens te gaan proeven en reist af naar Middelharnis. Ook heeft hij mensen op straat gevraagd wat zij van de kroket vinden en hij heeft ze natuurlijk even laten voorproeven!