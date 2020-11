Ridgeciano Haps enkele weken aan de kant bij Feyenoord

Ridgeciano Haps kan de komende weken niet in actie komen voor Feyenoord. De linksback, die de laatste wedstrijden als linksbuiten speelde, ontbreekt volgens de club 'om medische redenen' bij de Rotterdamse club.

Feyenoord maakt uit privacyoverwegingen niet bekend wat de exacte reden is voor de afwezigheid van Haps. Hij trainde deze week al niet mee bij Feyenoord.

De afwezigheid van Haps is een nieuwe tegenvaller voor Feyenoord, waar eerder al Justin Bijlow met een voetblessure tot na de winterstop wegviel. Ook keerden Tyrell Malacia en Orkun Kökcü tijdens de interlandperiode eerder terug naar Rotterdam vanwege blessures. Of zij zondag kunnen spelen tegen Fortuna Sittard, is nog onzeker.