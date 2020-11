Politie houdt 40 jongeren staande in strijd tegen vuurwerkoverlast in Hendrik-Ido-Ambacht

Archieffoto | Een prullenbak in het Sophiapark is opgeblazen

De politie heeft woensdagavond rondom het Sophiapark in Hendrik-Ido-Ambacht zo'n veertig jongeren staande gehouden. Dat gebeurde tijdens een grote actie tegen vuurwerkoverlast in de gemeente. De laatste tijd is al voor ongeveer een ton aan schade veroorzaakt door jongeren die illegaal vuurwerk afsteken.

De veertig jongeren zijn allemaal middelbare scholieren tussen de 13 en 16 jaar oud uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, zegt een woordvoerder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Ze kennen elkaar waarschijnlijk van school. Tegen dertien jongeren is een proces-verbaal opgetekend. De gemeente benadrukt dat geen van de jongeren zijn betrapt met vuurwerk, maar dat ze bijvoorbeeld geen licht op hun fiets hadden, met een mobiele telefoon in de hand fietsten, geen ID-kaart bij zich hadden of te dicht op elkaar stonden.

Bewoners rond het Sophiapark in Hendrik-Ido-Ambacht hebben bijna dagelijks te maken met vuurwerkoverlast zodra de schemering valt. Veel jongeren verzamelen zich en steken er illegaal vuurwerk af. Bankjes, zonweringen en meerdere ruiten van een kinderdagverblijf zijn al vernield.

100.000 euro schade

Volgens de woordvoerder van de gemeente gaat het veelal om schade die niet op de verzekering te verhalen is. De politie weet ook niet precies wie de schade heeft veroorzaakt, waardoor er ook niet iemand voor op kan draaien. De schade zal daarom voor een deel vanuit de gemeentekas betaald moeten worden. De gemeente schat de schade op zo'n honderdduizend euro.

Bij de actie woensdagavond waren zowel agenten in burger als in uniform betrokken. Van alle jongeren zijn de gegevens genoteerd. Hun ouders kunnen binnenkort een brief van de burgemeesters van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht verwachten. De gemeentes hopen daarmee dat de ouders met hun kroost in gesprek gaan en dat de overlast stopt.

"We hebben geen idee waarom de jongeren de overlast plegen; of het verveling is door corona, frustratie vanwege het vuurwerkverbod of een combinatie daarvan", zegt de woordvoerder. "Het is in ieder geval onacceptabel."

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft eerder al eens burgemeestersbrieven verstuurd toen hangjongeren overlast veroorzaakten. Die hadden toen succes. Daarom heeft de gemeente besloten dat nu nog een keer te gaan doen.

Bekijk hieronder de reportage die wij eerder deze week maakten over de vuurwerkoverlast in Hendrik-Ido-Ambacht. Tekst gaat door onder de video.



Snapchat: vrijdag weer

Via sociale media, zoals Snapchat, roepen jongeren elkaar op om zich vrijdagavond opnieuw te verzamelen in Hendrik-Ido-Ambacht, uit onvrede over het vuurwerkverbod. De gemeente zegt serieus te kijken wat ze daar tegen kunnen doen. Er wordt in ieder geval weer volop ingezet op handhaving, zegt de woordvoerder.

De gemeente zegt dat het een kat- en muisspel is tussen de jongeren en de politie, omdat de jongeren er vandoor gaan zodra ze een politieauto zien. Daardoor is het lastig om ze op heterdaad te betrappen. Toch roept de gemeente bewoners op door te gaan met het melden van overlast.