Verdachte van doodsteken 15-jarige Alice nog langer in voorarrest

Het 16-jarige meisje dat verdacht wordt van het doodsteken van de 15-jarige Alice in Rotterdam-Spangen zit nog drie maanden langer in voorarrest. De rechter heeft dit donderdagochtend besloten omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Alice werd op 12 augustus van dit jaar doodgestoken in een huis aan de Mathenesserdijk. Enkele jaren geleden is zij vanuit Brazilië in Schiedam komen wonen.

Het is nog steeds niet duidelijk waarom Alice afgelopen zomer is doodgestoken. Betrokkenen dachten aan een onbeantwoorde liefde. Familie van Alice zei later tegen Rijnmond dat Alice werd bedreigd en afgeperst en dat ze naar de Mathenesserdijk was gelokt.

In februari van het komende jaar is de volgende zitting in de zaak tegen de 16-jarige verdachte.