Na twintig jaar komt een einde aan gescharrel van Franse voetbalhaantjes rond De Kuip

Twintig jaar geleden werd Frankrijk in Rotterdam Europees kampioen voetbal. In het Feyenoordstadion rekenden Les Blues af met Italiƫ. Veel Franse supporters namen toen hanen mee naar het stadion, de mascotte van het Franse elftal. De nakomelingen van die dieren, zo'n 150 stuks, lopen nog steeds in de buurt van het stadion rond, maar niet lang meer. Tot onvrede van een aantal ondernemers.

Hanen worden geen twintig jaar, er moeten dus ook kippen aan te pas zijn gekomen. In de loop van de tijd bijgezet, of ook twintig jaar geleden al meegenomen vanuit Frankrijk, dat is onduidelijk. Wel duidelijk is dat er nu een einde komt aan het gescharrel rond De Kuip.

Verhaal gaat verder onder de reportage



Het is koud en vroeg donderdagochtend aan het Boterdiep in Rotterdam-Feijenoord, onze verslaggever moet goed zoeken om de dieren te kunnen zien. Ze zitten warm verscholen in de bosjes rond het bedrijventerrein vlak onder het stadion. Een gebied vol bedrijven, groenstrookjes en bosschages. Maar op verzoek van de bedrijven op het terrein is het tijd voor de hanen en kippen om te verhuizen. Een professioneel bedrijf komt de 150 vogels vangen en naar een nieuw thuis brengen, vertelt Ferdi van der Werf van Stadsbeheer.

Ganzenparadijs

Het is niet de eerste keer dat Faunabeheer naar het bedrijventerrein rijdt, uitgerust met vangnetten en kooien. In september ondernam het bedrijf al een eerdere poging, maar toen staken dierenwelzijnsorganisaties een stokje voor de hele operatie. Er was van tevoren geflyerd bij de bedrijven op het terrein om iedereen te laten weten dat de hanen en kippen gevangen zouden worden. Daar kregen dierenactivisten lucht van en voor hen was onduidelijk wat er met de dieren zou gebeuren na het vangen.

De gevangen kippen worden straks ondergebracht in Akka's Ganzenparadijs in Dalen. Dat plan was in september anders, toen werden ze naar een verwerkingsbedrijf gebracht.

Nog steeds is niet iedereen is even blij met het verdwijnen van de diertjes. Onder de ondernemers op het terrein zijn de meningen over de kippen en hanen verdeeld. "Af en toe pak ik een vers eitje. Ik weet waar ze liggen. Ik weet niet wat mensen tegen kippen hebben", zegt garagehouder Hamza Kazaman. Ook Muhittin Tokmak van Bouwcity is het er niet mee eens. "Ik vind het heel erg. We zijn al vijf jaar lang samen met de kippen, elke ochtend en avond, en nu moeten ze weg."

Volgens Ferdi van der Werf van Stadsbeheer zorgen de kippen niet alleen voor lawaai, maar laten ze ook veel kippenstront achter. "Hebben ze niets beters te doen?" roept Hamza Kazaman verontwaardigd.

Kale nekkies

"Het gevaar is dat ze overreden worden door een auto, door een vrachtwagen. Los daarvan hebben sommigen gezondheidsproblemen die je kan zien", zegt Monique Molenaar van Peitsman. Dat laatste vermoedt ook Hans Becht van Groen Rubber. "Er lopen een beetje vreemde kippen tussen. Dat ik denk: die familie is wel heel erg dicht bij mekaar geweest. Kale nekkies, ze lopen vreemd..."

"Ze zijn van niemand, ze horen hier gewoon niet thuis", zegt Monique Molenaar resoluut. "Ze verdienen meer dan dit."

"Ze horen er gewoon bij. Als ze koekelekoe doen, is gewoon leuk om te horen", vindt Hamza Kazaman. "Tot nu toe heb ik geen een kip iets gevaarlijks zien doen", zegt Muhittin Tokmak.

Toch gaat Arie den Hartog van Faunabeheer ze allemaal vangen. "100 procent, geen twijfel mogelijk. Tot de laatste, we vangen ze allemaal. Er als er nieuwe kippen zitten, dan zijn ze 100 procent gedumpt."

"Geen probleem, ik koop er twee en over drie maanden zijn er weer vijftig", roept een steeds enthousiaster wordende Hamza Kazaman. "Kost maar vijf euro, een kippetje."

"Het kan best zijn dat je er een paar mist", zegt Ferdi van der Werf van Stadsbeheer. "Het moet niet gebeuren dat het weer van voor af aan begint." Daarom staat, als het nodig blijkt, een tweede vangactie op de planning.