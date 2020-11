Vermiste kinderen uit asielzoekerscentra onderwerp van Rotterdamse horrorfilm

Diep onder de grond in een lichtdichte kelder bij de Rotterdamse van Nelle fabriek zijn de opnames voor Exhibit #8 in volle gang. Onder de regie van Ruben Broekhuis wordt hier een heuse Rotterdamse horrorfilm opgenomen. Het verhaal is al even afschuwelijk als de bloederige scene's die er voor nodig zijn.

"Ik kwam er via verschillende verhalen achter dat er steeds meer minderjarige kinderen uit asielzoekerscentra verdwijnen. En je leest er nooit iets over in de landelijke media. Vaak komen die kids in het criminele circuit terecht en in de prostitutie. Dat gegeven heb ik als rode draad gebruikt. In mijn film gaat een meisje genaamd Aisha op zoek naar haar vermiste broertje", zegt regisseur Ruben Broekhuis.

Een van de hoofdrollen in de bloederige Rotterdamse horrorfilm wordt gespeeld door Claudio Magana Torres. "Ik speel Elias, een cameraman, vlogger en activist. Die heeft in deze film een documentaire gemaakt en die docu wordt dan weer vertoond in een kelder. Daarom zijn we hier nu aan het opnemen. Ik kom tijdens deze scene wel direct om het leven. Hoe vertel ik niet, dan moeten ze maar komen kijken. Doe je ogen maar even dicht", zegt Claudio tegen de verslaggever.

En inderdaad, kort nadat er 'ennnn actie!' klonk, wordt het personage van Claudio zeer bloederig en grof om het leven gebracht. De scene moet twee keer gedaan worden, dan kunnen de met bloed doordrenkte kleren uit en overgedragen worden aan de mensen van de kleding.

De opnames duren nog even en de eerste ruwe montage moet voor de kerst klaar zijn. Ergens begin 2021 gaat de film in première.