Schiedammer moet even terug de cel in vanwege pillen

Schiedammer Brian P. moet een maandje terug de cel in voor het bezit van pillen met amfetamine. De straf is een stuk lager dan justitie had geëist.

De 33-jarige verdachte was al een tijd op vrije voeten na een lange celstraf, toen hij tegen de lamp liep bij een preventief fouilleeractie. In juni 2019 werden drugs aangetroffen in zijn auto. Volgens de rechtbank was de fouillering onrechtmatig: het gebied rond Zuidplein was geen veiligheidsrisicogebied.

Maar later zijn in de woning van Brian P. ook pillen aangetroffen en daar is hij nu voor veroordeeld. Hij krijgt een taakstraf van 72 uur. Omdat de Schiedammer al 36 dagen heeft vastgezeten, hoeft hij die taakstraf niet uit te voeren.

Advies reclassering

Toch moet hij terug naar de cel. Omdat hij voorwaardelijk vrij was, mocht hij geen nieuwe strafbare feiten meer plegen. Nu dat toch is gebeurd, moet hij alsnog een deel van zijn oude straf uitzitten. De rechtbank komt uit op 30 dagen. Justitie had 120 dagen gevraagd en drie maanden voor de pillen.

De rechter houdt rekening met het advies van de reclassering. Die constateert dat Brian P. zich aan alle afspraken houdt en zijn leven een andere wending lijkt te hebben gegeven.

In het verleden is hij onder meer veroordeeld voor een mislukte liquidatie in Amstelveen. Hij werd vrijgesproken voor de moord op Onno Kuut in Hoek van Holland in 2009, maar die zaak loopt nog in hoger beroep. [article:Vermoorde Onno Kuut vreesde al voor zijn leven]