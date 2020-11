Gebiedscommissies woedend na aankondiging komst drank- en drugsverslaafden

Leden van de gebiedscommissies Hoogvliet en IJsselmonde zijn woedend op wethouder Sven de Langen over de komst van cliënten van zorginstelling Antes in hun buurt. Het gaat om drank- en drugsverslaafden die moeten verhuizen vanwege sluiting van andere locaties. De gemeenteraad werd donderdagmiddag geïnformeerd, terwijl de bestuurders van niets wisten.

"Asociaal!", zegt Luuk Wilson, voorzitter van IJsselmonde. "Boos? Dat is nogal zacht uitgedrukt", reageert Edwin Smid van Hoogvliet.

De gemeente Rotterdam sprak de afgelopen weken op vertrouwelijke basis met de gebiedscommissies. De volksvertegenwoordigers uit Hoogvliet en IJsselmonde werd om de mening gevraagd. Beide commissies adviseerden negatief.

"We zijn in Hoogvliet nog aan het bijkomen van de dodelijke steekpartij in de Kulk", legt Smid uit. Die steekpartij was in november 2019 en de dader was een cliënt van Pameijer, die in serviceflat de Kulk was ondergebracht.

"We zouden na het overleg nog terugkoppeling krijgen", vervolgt Smid na het horen dat de raad is geïnformeerd . De nieuwe locatie aan de Klaasje Zevensterstraat in Hoogvliet noemt hij allesbehalve geschikt. "Er zijn vooral ouderenwoningen. Dan lijkt het ons niet verstandig om daar verslaafden te plaatsen."

Bord op het pand

Dat hun advies in de wind zou worden geslagen bevroedden de leden van deelcommissie vorige week al. "Toen hing er al een bord van Antes op het pand. Dan heb je nog hoop dat het om een kantoor gaat. Nu weten we dus wel beter", besluit een verbijsterde Smid. "Ik ben wel een beetje klaar met het dumpen vanuit de Coolsingel."

Luuk Wilson benadrukt daarnaast de kwetsbaarheid van Lombardijen, waar de locatie Hippiashof ligt. "Volgens de sociale index van Rotterdam heeft deze buurt het al moeilijk. Dan helpt niet om daar nog eens verslaafden midden in een wijk te stoppen."

'Niet zo netjes'

Wilson, oud-fractievoorzitter van Leefbaar, weet dat de eindverantwoording voor een besluit op de Coolsingel ligt. "Maar dan nog is het niet zo netjes dat als wij als wij ons aan de afspraken houden het via een brief aan de gemeenteraad kenbaar wordt gemaakt. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan."

Rijnmond heeft wethouder Sven de Langen om een reactie gevraagd, maar deze nog niet gekregen.