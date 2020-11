Gebied rondom Ahoy krijgt definitief een makeover: zo gaat het eruit zien

In februari werd al bekend dat hier ook een hotel bij komt. Dit nieuwbouwproject Leisureplot maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Rotterdam wil dit gedeelte van de stad levendiger maken.

In een Artist impression laat de gemeente zien hoe Leisureplot er bij komt te liggen als alles af is. De bioscoop komt tegenover het Ahoy te staan.

Het nieuwe Zwemcentrum Rotterdam, het onlangs geopende Theater Zuidplein en de nog te openen Ahoy Convention Centre en muziekzaal RTM Stage horen ook bij de gebiedsontwikkeling. Met een bioscoop erbij, is het volgens de gemeente nog aantrekkelijker om te shoppen in Winkelcentrum Zuidplein of een rondje te wandelen in het Zuiderpark.