SOW op de radio #14 - Betamax

En toen waren de rollen opeens omgedraaid. Ruud de Boer vond het tijd om bij ‘De minuut van Ruud’ het heft in eigen handen te nemen en SOW reporter Lars te testen. Hoe staat het met zijn kennis over vroeger? De vraag die Ruud voor Lars had: “Wat is Betamax?” Een antwoord op die vraag volgde snel, maar was het ook goed?

Het tweetal speelde niet alleen maar spelletjes. In de studio ging het ook nog over een bijzondere kroket, die een horecaondernemer in Middelharnis speciaal voor Sinterklaas heeft ontwikkeld: een kruidnoot kroket. SOW Rijnmond is op pad geweest om de kroket te proeven. Ruud de boer was erg benieuwd naar de bevindingen over deze sint snack.