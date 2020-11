Kijkje in de kluis van de goudroof: 'Qua beveiliging voldoen we aan de strengste eisen'

Hij was één dag directeur van kluisverhuurbedrijf Safe Deposit aan de Coolsingel toen zwaarbewapende agenten bezit namen van zijn kantoor. Over de Rotterdamse goudroof wist hij niets en ook bijna een jaar later tast Mike Karansingh in het duister over de toedracht. Toch weerhield die ervaring hem niet van het starten van een nieuw kluisjesbedrijf op dezelfde plek.

"Alles was afgezet", herinnert Karansingh zich nog van zijn eerste werkdag. "Ik was een maand eerder benaderd door de aandeelhouders. Die hebben mij niets verteld. Pas toen hoorde ik dat een huurder van één van de kluizen aangifte van diefstal had gedaan. Daar wist ik niets van. Dat is mij ook niet verteld voordat ik hier directeur werd. Ik heb ook volop meegewerkt aan het onderzoek van de politie."

Of en hoe de goudroof voor een bedrag tussen de 20 en de 40 miljoen euro heeft plaatsgevonden blijft ook voor hem giswerk. "Als het klopt is het de grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis. Men zegt dat mensen die toegang hadden tot de kluis het goud voor iets anders zouden hebben verwisseld. Of het echt zo is gegaan dat weet ik niet."

De goudroof was voor Safe Deposit de nekslag. Het bedrijf ging eind maart failliet. De curator werd verantwoordelijk voor de kluisverhuur en het contact leggen met de huurders. Karansingh en hij kwamen niet tot een akkoord over een doorstart. De afhandeling stak Karansingh. Hij besloot om de verhuur van de oude kluizen van de Hollandsche Bank Unie (HBU) op zich te nemen.

"Ik vind dat de Rotterdammers de keuze uit meer bedrijven moeten hebben", zegt Karansingh over zijn bedrijf Just Safe. "Zeker in deze tijd, waarin mensen thuis worden overvallen en er volop wordt ingebroken. Dan is het verstandig om je spullen in een kluis neer te leggen. Bij ons kan dat ook voor een korte periode, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat."

Strengste eisen

De directeur is niet bang dat de goudroof mensen zal weerhouden om spullen in zijn kluis te stallen. "Er zijn meer plekken waar wel eens iets is gebeurd. Qua beveiliging voldoen we aan de strengste eisen van de verzekeraars." "En", zegt hij niet zonder trots, "meerdere mensen die na de goudroof waren vertrokken, zijn inmiddels weer terug."

De goudroof, die vermoedelijk al begin 2019 heeft plaatsgevonden, is overigens nog steeds niet opgelost. De verdachten die justitie op het oog heeft zitten in Dubai. Wat met het goud met een waarde van tussen de 20 en 40 miljoen is gebeurd, is vooralsnog onbekend.