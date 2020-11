Dankzij buurvrouw babbeltrucdaders aangehouden

De bejaarde vrouw krijgt een telefoontje van iemand die beweert een medewerker van haar bank te zijn, maar hij is dat niet.

Tijdens het gesprek slaagt de oplichter erin de pincode van haar bankpas te bemachtigen. Ook stemt ze ermee in dat die bankpas even later wordt opgehaald.

Het slachtoffer vertelt daarna het verhaal aan een buurvrouw en zij belt direct de politie, die onmiddellijk komt. In haar woning wacht een agente samen met de vrouw op de zogenaamde bankmedewerker.

Als er wordt aangebeld geeft de vrouw de bankpas aan een man. De politie-agente in de woning waarschuwt direct haar collega’s beneden, waarna in de hal de enorm verbaasde oplichter wordt aangehouden. Ook zijn handlanger wordt opgepakt.

Bankmedewerkers zullen nooit om uw pincode vragen en ook nooit langskomen om uw bankpas op te halen. Werk hier dus nooit aan mee!

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.