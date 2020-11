Vermoedelijk zelfde dadergroep overvalt driemaal Lidl

Drie gewapende mannen, die goed de weg weten in een Lidl-filiaal in Maassluis, beroven de supermarkt na sluitingstijd, als het personeel de geldlades naar het kantoor brengt. Maar de beroving verloopt niet helemaal volgens plan.

De Lidl aan de Westeinde bestaat nog niet zo lang, maar is inmiddels al twee keer overvallen. De eerste keer op 20 november 2018 en de tweede keer op 4 januari van dit jaar.

Tijdens die laatste overval sluiten drie mannen zich kort voor sluitingstijd om 20.00 uur op in het klantentoilet. Even na achten komen ze tevoorschijn en lopen naar het kantoor. Daar zit de manager te wachten op de geldlades.

Ze bedreigen hem met een vuurwapen en een mes en binden hem vast. Vervolgens halen ze een kluis leeg. Personeelsleden die met kassalades binnenkomen moeten het geld direct aan de overvallers geven en daarna worden ook zij gekneveld.

Het kraken van nog een kluis met een slijptol mislukt echter, doordat het snoer tekort is en de overvallers geen verlengsnoer bij zich hebben.

Vanaf dat moment verloopt de overval chaotisch en worden de overvallers slordig. Ze laten tijdens hun vlucht spullen achter, waaronder een handvat van een zwaar gevulde tas dat afbreekt. Dat handvat wordt momenteel onderzocht op DNA sporen.

Vermoed wordt dat dezelfde dadergroep dit Lidl-filiaal in Maassluis ook in 2018 heeft beroofd en bovendien verantwoordelijk is voor de overval in januari 2019 op een Lidl aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam. Wie herkent de daders van de beelden?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.