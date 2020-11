Ernst Kuipers over uitgestelde zorg, mondkapjesplicht, de feestdagen en thuisopvang coronapatiënten

"We hebben nog altijd een extra intensive care geopend, specifiek voor de covidzorg. Er is in de ziekenhuizen in de omgeving wel degelijk veel reguliere zorg, maar we kunnen door de Covid-patiënten op dit moment niet alles doen", zegt Kuipers op Radio Rijnmond. Zijn schatting is dat er voor 75 tot 80 procent aan reguliere zorg wordt verleend. "Waarbij we ons concentreren op de zorg die acuut of urgent is. Denk aan operaties voor kanker, stentplaatsing voor kransslagader en dat soort ingrepen."

Het lastige is dat het nog lang duurt, legt Kuipers uit. "We zijn al even bezig met de tweede golf. Gelukkig zitten we nu in het dalende deel, maar dat gaat langzaam en daarmee is het einde nog niet in zicht." De verwachting is dat er nog tot kerst Covid-patiënten in het ziekenhuis zullen liggen. Dat het zo traag gaat, komt doordat het aantal besmettingen maar langzaam afneemt. Daarbij is de grootste aanwas nog steeds in onze regio. Dat is te merken in de ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond.

Te vroeg

De huidige daling is mede het gevolg van de maatregelen van half oktober, niet alleen van de extra strenge regels van de afgelopen twee weken, die inmiddels weer zijn teruggedraaid. Kuipers is blij dat de maatregelen van 13 oktober nog niet opgeheven zijn. "Dat zou echt te vroeg zijn."

Over twee weken is de verwachting dat de mondkapjesplicht gaat gelden. Kuipers ziet dat er al veel naleving is, maar er blijft altijd een discussie hierover. "Ik maak hem altijd wat makkelijker en zeg: in een ziekenhuis zijn patiënten en medewerkers al jaren volstrekt gewend bij mensen met mogelijk infectueuze aandoening of kwetsbare mensen een mondkapje te gebruiken. Hoe gek is het om dat in publieke ruimtes en zeker daar waar meer mensen zijn ook te doen? Alle beetjes kunnen helpen."

Kerstdagen

Het exacte effect van mondkapjes is moeilijk uit te rekenen, zegt ook viroloog Jaap van Dissel. "Je moet het niet doen in de plaats van andere maatregelen zoals afstand houden. Maar het kan daarbij absoluut helpen", zegt Kuipers.

Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet dat er tijdens de kerstdagen maximaal zes mensen van binnen de regio op bezoek kunnen komen. Kuipers snapt dat iedereen aan het einde van het jaar snakt naar bij elkaar zijn, maar wijst er wel op dat de herfstvakantie ook leidde tot een nieuwe stijging in het aantal besmettingen. "We zullen op dat moment vlak van tevoren zien waar het aantal besmettingen staat. Als het nog steeds hoog is, kan het zijn dat alsnog een andere afweging worden gemaakt."

Wachten op een plek

Kuipers hoopt dat de oproep van een longarts van het Erasmus MC om Covid-patiënten thuis op te vangen en verzorgen gehoor vindt. De afgelopen periode zijn 600 coronapatiënten uit de regio naar andere ziekenhuizen verplaatst. "Als patiënten ontslagen worden, lopen ze vast, omdat er geen doorstroom is naar verpleeg en verzorgingstehuizen. Ook dat zit reguliere zorg in de weg."

Twee weken geleden lagen nog meer dan 50 patiënten in het Erasmusziekenhuis te wachten op een plek elders. "Dat ging naar 20, maar zit nu weer boven de 30. Dat is een grote verpleegafdeling vol met patiënten die eigenlijk het ziekenhuis kunnen verlaten, maar waar ergens ander nog geen plek is."