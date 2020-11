Vermoed je kindermishandeling? Opvoedexpert vertelt hoe je in moet grijpen

"Ieder kind dat in onze samenleving misbruikt of mishandeld wordt, is er één teveel", zegt opvoeddeskundige Fadma Bouchataoui. Deze week is het de week tegen kindermishandeling en daarin wordt extra stilgestaan bij wat de omgeving kan doen bij vermoeden van mishandeling en misbruik.

"Geen enkel kind op de wereld verdient het om mishandeld te worden", zegt Bouchataoui die bij Wijkacademie in Rotterdam-Zuid ouders begeleidt bij opvoeding. "Kinderen die mishandeld worden, zijn voor het leven getekend." Daarom is het volgens de opvoeddeskundige ontzettend belangrijk om in te grijpen en te helpen. "Professionals zoals leraren en jeugdwerkers weten wat ze moeten doen in geval van kindermishandeling. Voor hen is er een duidelijk protocol. Maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld de buren."

Bouchataoui snapt dat mensen niet meteen een melding willen maken als ze denken dat er sprake is van mishandeling. Want je kunt er ook naast zitten. "Je hoeft niet bang te zijn dat de politie meteen voor de deur staat om de ouders mee te nemen als jij een melding maakt. Er wordt eerst onderzoek gedaan. Zo wordt er gekeken of er bijvoorbeeld ook op school meldingen zijn binnengekomen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met een melding."

De opvoeddeskundige helpt een vaste groep ouders die ook weleens een tik uitdelen aan hun kinderen. "Ouders zien het als iets onschuldigs. Ze delen een zogenoemde pedagogische- of corrigerende tik uit omdat hun kind doet iets wat niet kan. Er zijn ouders die werkelijk geloven dat dat helpt. Maar een tik is een tik, daar is niks pedagogisch aan. Wij proberen de ouders te laten inzien dat er andere manieren zijn om je kinderen te wijzen op een fout."

'Ook verwaarlozen en kleineren is mishandelen'

Bouchataoui begeleidt de ouders langdurig en legt uit wat voor soort mishandelingen ze tegenkomt. "Er is niet alleen sprake van kindermishandeling als een kind blauwe plekken heeft. Verwaarlozing en kleineren van een kind is ook mishandeling. Als je je kind langdurig kleineert, ben je hem ook aan het beschadigen."

Volgens Bouchataoui zijn er verschillende redenen waarom ouders hun kinderen slaan of anderszins mishandelen. "Naast het feit dat sommige ouders denken dat een tikje helpt, zijn er ook ouders die zelf mishandeld zijn en dat gedrag nu tegenover hun eigen kinderen herhalen. En er zijn ouders die niet kunnen omgaan met hun eigen emoties. Ook dat kan leiden tot agressie of andere soorten mishandeling tegenover hun kinderen.

Tot slot heeft Bouchataoui een boodschap voor de kinderen die het slachtoffer worden van geestelijke en lichamelijke mishandeling. "Weet dat er niets mis is met jou, dat het niet jouw fout is, maar die van degene die jou pijn doet. Als je mishandeld wordt, aarzel dan niet en praat met iemand die je vertrouwt."